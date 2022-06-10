10 июня 2022

В Челябинске без предупреждения закрыли один из ключевых мостов

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, светофор, знак стоп, объезд, город, благоустройство, бкад, ремонт автодороги
Автомобилистам приходится разворачиваться и искать пути объезда Фото:

Путепровод по улице Мастеровой, который соединяет Северо-Запад Челябинска с выездом на Свердловский тракт, был закрыт 11 июня. Об этом сообщают автомобилисты, экстренно ищущие пути объезда. В мэрии Челябинска URA.RU подтвердили перекрытие и сообщили, что никаких уведомлений по поводу закрытия моста не получали.

«Уведомлений в рабочее время в администрацию города и ГИБДД не поступало. Сейчас мы известили всех, разбираемся», — рассказали в пресс-службе мэрии Челябинска.

По данным мэрии, мост перекрыли для проведения аварийно-восстановительных работ на своих сетях сотрудники предприятия «Челябцветмет». По предварительным данным, мост будет закрыт до понедельника, 13 июня.

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Путепровод по улице Мастеровой, который соединяет Северо-Запад Челябинска с выездом на Свердловский тракт, был закрыт 11 июня. Об этом сообщают автомобилисты, экстренно ищущие пути объезда. В мэрии Челябинска URA.RU подтвердили перекрытие и сообщили, что никаких уведомлений по поводу закрытия моста не получали. «Уведомлений в рабочее время в администрацию города и ГИБДД не поступало. Сейчас мы известили всех, разбираемся», — рассказали в пресс-службе мэрии Челябинска. По данным мэрии, мост перекрыли для проведения аварийно-восстановительных работ на своих сетях сотрудники предприятия «Челябцветмет». По предварительным данным, мост будет закрыт до понедельника, 13 июня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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