В Челябинске без предупреждения закрыли один из ключевых мостов

Автомобилистам приходится разворачиваться и искать пути объезда Фото: Илья Московец © URA.RU

Путепровод по улице Мастеровой, который соединяет Северо-Запад Челябинска с выездом на Свердловский тракт, был закрыт 11 июня. Об этом сообщают автомобилисты, экстренно ищущие пути объезда. В мэрии Челябинска URA.RU подтвердили перекрытие и сообщили, что никаких уведомлений по поводу закрытия моста не получали.

«Уведомлений в рабочее время в администрацию города и ГИБДД не поступало. Сейчас мы известили всех, разбираемся», — рассказали в пресс-службе мэрии Челябинска.

По данным мэрии, мост перекрыли для проведения аварийно-восстановительных работ на своих сетях сотрудники предприятия «Челябцветмет». По предварительным данным, мост будет закрыт до понедельника, 13 июня.