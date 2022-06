FT заявила о падении настроений в Киеве из-за успехов России

На Украине беспокоятся из-за хода спецоперации, сообщают СМИ Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Киеве портятся настроения из-за успехов России в ходе спецоперации на Украине. Об этом заявила британская газета Financial Times. «Настроение в Киеве портится. Эйфория, царившая несколько недель назад, когда казалось, что российские войска отступают, сменилась беспокойством по поводу того, что на востоке Украины начинается карательное сражение на истощение», — пишет Financial Times. Издание отмечает, что президент Украины Владимир Зеленский беспокоится из-за возможного ослабления поддержки со стороны Запада. Также он опасается повторения ситуации 2014 года, когда Крым вошел в состав России, сообщает газета. Украине нужно больше вооружения, чтобы дать отпор российской армии в Киеве заявляли об этом, передает Financial Times. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин объявил целью освобождение Донбасса. Ранее британская газета The Guardian сообщила, что Украина боится остаться без помощи от Запада из-за падения в СМИ интереса к спецоперации. На Западе перестали верить в победу Украины из-за превосходства огневой мощи РФ, передает деловое издание «Взгляд» со ссылкой на американскую газету The Washington Post.

