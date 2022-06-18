Синоптики прогнозируют град в Свердловской области

19 июня 2022 в 16:18 Размер текста - 17 +

Спасатели предупреждают о плохой погоде в ближайшие дни в Свердловской области Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Свердловской области ожидаются дожди, грозы и град. Спасатели просят свердловчан не игнорировать прогнозы синоптиков и планировать свои дела с учетом этого. Информация о непогоде появилась в официальном telegram-канале ГУ МЧС по Свердловской области. «По данным синоптиков, в ближайшие дни местами в Свердловской области ожидаются ветер с порывами до 18 м/с, сильные дожди, грозы и град», — говорится в сообщении ведомства. Предупреждение о непогоде спасатели впервые объявили на 17 июня, затем предупреждение продлили еще на сутки. В МЧС рекомендуют прекратить все работы на открытом воздухе и на высоте, не выходить на улицу без крайней необходимости. «Держитесь как можно дальше от легких построек, остановочных комплексов, линий электропередачи, деревьев. Опасность могут представлять элементы кровли и стекол, сорванных ветром. Подобная угроза возрастает вблизи строящихся или ремонтируемых зданий», — сообщили в пресс-службе. Также не стоит прятаться от грозы под деревьями, приближаться к водоемам и пользоваться телефоном. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

В Свердловской области ожидаются дожди, грозы и град. Спасатели просят свердловчан не игнорировать прогнозы синоптиков и планировать свои дела с учетом этого. Информация о непогоде появилась в официальном telegram-канале ГУ МЧС по Свердловской области. «По данным синоптиков, в ближайшие дни местами в Свердловской области ожидаются ветер с порывами до 18 м/с, сильные дожди, грозы и град», — говорится в сообщении ведомства. Предупреждение о непогоде спасатели впервые объявили на 17 июня, затем предупреждение продлили еще на сутки. В МЧС рекомендуют прекратить все работы на открытом воздухе и на высоте, не выходить на улицу без крайней необходимости. «Держитесь как можно дальше от легких построек, остановочных комплексов, линий электропередачи, деревьев. Опасность могут представлять элементы кровли и стекол, сорванных ветром. Подобная угроза возрастает вблизи строящихся или ремонтируемых зданий», — сообщили в пресс-службе. Также не стоит прятаться от грозы под деревьями, приближаться к водоемам и пользоваться телефоном.