Вес рыбы превысил два килограмма Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На озере Аргази Челябинской области рыбак поймал гигантского окуня. Вес рыбы превысил два килограмма. Фото с трофеем мужчина опубликовал в социальных сетях.

«Сегодня клев был никакой. Но какой же результативный. Трофейный окунь на 2100 граммов и мой личный рекорд. Самое крутое открытие водно-моторного сезона», — написал мужчина в группе «Рыбалка в Челябинской области» в соцсети «ВКонтакте».

Рыбак отметил, что такой улов принес море положительных эмоций. Это в свою очередь дало заряд на целую рабочую неделю.

Средний вес окуня варьируется от 150 до 300 граммов. Особи, масса которых превышает два килограмма, встречаются крайне редко.

Ранее челябинец Андрей Бухаров показал, что для хорошей рыбалки необязательно ехать на озера. Мужчина поделился своим уловом с набережной в центре Челябинска. Однако местные жители сообщили, что рыба, пойманная в Миассе, имеет неприятный запах и вкус.

Вес рыбы превысил 2 килограмма Фото: «Рыбалка в Челябинской области» в «ВКонтакте»