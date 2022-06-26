Нижний Тагил стал аутсайдером в топе городов по размеру зарплат

Средняя зарплата тагильчан даже в прибыльных отраслях оказалась ниже 50 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Нижний Тагил (Свердловская область) стал аутсайдером рейтинга российских городов по размеру зарплат в различных отраслях. По данным аналитиков, тагильчане не могут получать больше 50 тысяч рублей даже в прибыльных сферах.

«В 16 городах даже в „выигрышных“ с точки зрения зарплат отраслях специалисты в большинстве своем не могут зарабатывать больше 50 тысяч рублей в месяц, а еще в 11 городах получают менее 55 тысяч рублей. Последние места занимают Элиста, Нижний Тагил, Саранск, Йошкар-Ола и Стерлитамак», — говорится в пояснении к исследованию РИА Рейтинг.

Составители поставили Нижний Тагил на 99 место из 100. Отраслью с наивысшей зарплатой в городе названа госслужба, а среднемесячная зарплата составляет 41 тысячу рублей. Из других городов Свердловской области в рейтинге представлен Екатеринбург (25 место), где самым прибыльным является сфера финансовых услуг, а средняя зарплата — 82 тысячи рублей.

Весной власти Екатеринбурга заявляли, что за 2021 год средняя зарплата горожан выросла на 10,5%. По данным городской думы, екатеринбуржцы в среднем получают 63 893 рубля в месяц. В остальной Свердловской области доход составляет 48 415 рублей.