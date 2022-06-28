Foreign Policy: Литва заманила НАТО в ловушку

Решение Литвы прекратить транзит в Калининград — настоящая ловушка для НАТО, считает специалист Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

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Литва втянула НАТО в очередной конфликт с Россией, самостоятельно приняв решение о прекращении железнодорожного транзита товаров в Калининградскую область, тем самым заманив альянс в ловушку. Об этом в беседе с Foreign Policy заявила эксперт Эмма Эшфорд.

«Возникает вопрос, консультировались ли литовцы со своими союзниками в Западной Европе или с Соединенными Штатами, прежде чем сделать этот выбор? Мне кажется, что это потенциальный случай заманивания альянса в ловушку, когда одному члену объединения, обычно меньшей и более слабой стороне, удается втянуть своего союзника в конфликт, который не отвечает его интересам», — сказала Эшфорд.

По ее мнению, политика Литвы демонстрирует, что Вильнюс склонен к ухудшению отношений с Москвой гораздо сильнее, нежели его о партнеры во Франции, Германии и США. Сама Эшфорд сожалеет о сложившейся ситуации, поскольку до этого российский регион активно развивал связи со своими соседями, объяснила она.

Ранее власти Литвы приняли решение закрыть железнодорожный транзит санкционных товаров в Калининградскую область в рамках санкционной капании против РФ. Позже на консультациях с Европейской комиссией (ЕК) руководство Литвы согласовало основные принципы транзита российских грузов в Калининград. В ответ на это председатель Совбеза РФ Дмитрий Медведев пообещал Литве ответные меры со стороны России.