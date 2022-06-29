Клава Кока показала контент, после которого начнутся отписки

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Клава Кока на Deli Music Day. Екатеринбург, клава кока
Кока с грустью сообщила, что у нее порвались ее носки Фото:

Уроженка Екатеринбурга певица Клава Кока показала, как испортились ее любимые носки. Видео исполнительница выложила в своем telegram-канале.

«Реально плохие новости. У меня были любимые носки. И что вы думаете, ребята…» — печально сказала певица. Следом она показала дырки на носках и сопроводила видео подписью о том, что после такого контента от нее могут отписаться люди.

Певица и уроженка Екатеринбурга Клава Кока не стесняется снимать видео о своих конфузах. Так, недавно она показала, как во время подготовки к съемкам на ней разошлось платье. Также она с радостью делится своими карьерными успехами и закулисной жизнь. В частности, певица показывала, как снимает стресс при помощи конструктора Lego, что любит из еды больше всего и зачем летает в Исландию.

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Уроженка Екатеринбурга певица Клава Кока показала, как испортились ее любимые носки. Видео исполнительница выложила в своем telegram-канале. «Реально плохие новости. У меня были любимые носки. И что вы думаете, ребята…» — печально сказала певица. Следом она показала дырки на носках и сопроводила видео подписью о том, что после такого контента от нее могут отписаться люди. Певица и уроженка Екатеринбурга Клава Кока не стесняется снимать видео о своих конфузах. Так, недавно она показала, как во время подготовки к съемкам на ней разошлось платье. Также она с радостью делится своими карьерными успехами и закулисной жизнь. В частности, певица показывала, как снимает стресс при помощи конструктора Lego, что любит из еды больше всего и зачем летает в Исландию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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