Клава Кока показала контент, после которого начнутся отписки

29 июня 2022 в 16:56 Размер текста - 17 +

Кока с грустью сообщила, что у нее порвались ее носки Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Уроженка Екатеринбурга певица Клава Кока показала, как испортились ее любимые носки. Видео исполнительница выложила в своем telegram-канале. «Реально плохие новости. У меня были любимые носки. И что вы думаете, ребята…» — печально сказала певица. Следом она показала дырки на носках и сопроводила видео подписью о том, что после такого контента от нее могут отписаться люди. Певица и уроженка Екатеринбурга Клава Кока не стесняется снимать видео о своих конфузах. Так, недавно она показала, как во время подготовки к съемкам на ней разошлось платье. Также она с радостью делится своими карьерными успехами и закулисной жизнь. В частности, певица показывала, как снимает стресс при помощи конструктора Lego, что любит из еды больше всего и зачем летает в Исландию. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Уроженка Екатеринбурга певица Клава Кока показала, как испортились ее любимые носки. Видео исполнительница выложила в своем telegram-канале. «Реально плохие новости. У меня были любимые носки. И что вы думаете, ребята…» — печально сказала певица. Следом она показала дырки на носках и сопроводила видео подписью о том, что после такого контента от нее могут отписаться люди. Певица и уроженка Екатеринбурга Клава Кока не стесняется снимать видео о своих конфузах. Так, недавно она показала, как во время подготовки к съемкам на ней разошлось платье. Также она с радостью делится своими карьерными успехами и закулисной жизнь. В частности, певица показывала, как снимает стресс при помощи конструктора Lego, что любит из еды больше всего и зачем летает в Исландию.