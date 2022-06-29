Мошенники продают билеты на финал пермского небесного фестиваля

29 июня 2022 в 17:10 Размер текста - 17 +

Билетов на закрытие, к сожалению, уже нет Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Пермяки в соцсетях жалуются на мошенников, которые продают билеты на закрытие фестиваля воздухоплавания «Небесная ярмарка» в Кунгуре, которое состоится 2 июля. Берут деньги за якобы лишние купленные для себя билеты и не присылают их. Есть и другие схемы. «Вчера я обнаружила, что билетов на закрытие „Небесной ярмарки“ нет. Написала запрос в группе, нашлось несколько вариантов. Купила восемь билетов с рук. Прислали только четыре. А сейчас этот аккаунт заблокирован. То есть, даже эти четыре скорее всего недействительны. Так, как они отправили их не только мне», — написала в соцсетях жительница Перми Алина Гневашева. Интерес активизировавшихся мошенников подогревает спрос: в официальной группе фестиваля «Небесная ярмарка» в социальной сети «ВКонтакте» каждый день десятки подписчиков спрашивают, можно ли у кого-то купить билеты. В комментариях администраторы группы просят быть бдительными, даже если кажется, что билет настоящий: «Пока билеты не „отсканированы“ на входе на закрытие, они могут быть актуальны, но перепроданы электронной версией 10 раз. И зайдет первый, кто их предъявит». Ранее URA.RU рассказывало, что власти попросили прощения у гостей фестиваля за плохо организованное открытие. На городском стадионе образовались огромные очереди, так как работал лишь один вход. Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

Пермяки в соцсетях жалуются на мошенников, которые продают билеты на закрытие фестиваля воздухоплавания «Небесная ярмарка» в Кунгуре, которое состоится 2 июля. Берут деньги за якобы лишние купленные для себя билеты и не присылают их. Есть и другие схемы. «Вчера я обнаружила, что билетов на закрытие „Небесной ярмарки“ нет. Написала запрос в группе, нашлось несколько вариантов. Купила восемь билетов с рук. Прислали только четыре. А сейчас этот аккаунт заблокирован. То есть, даже эти четыре скорее всего недействительны. Так, как они отправили их не только мне», — написала в соцсетях жительница Перми Алина Гневашева. Интерес активизировавшихся мошенников подогревает спрос: в официальной группе фестиваля «Небесная ярмарка» в социальной сети «ВКонтакте» каждый день десятки подписчиков спрашивают, можно ли у кого-то купить билеты. В комментариях администраторы группы просят быть бдительными, даже если кажется, что билет настоящий: «Пока билеты не „отсканированы“ на входе на закрытие, они могут быть актуальны, но перепроданы электронной версией 10 раз. И зайдет первый, кто их предъявит». Ранее URA.RU рассказывало, что власти попросили прощения у гостей фестиваля за плохо организованное открытие. На городском стадионе образовались огромные очереди, так как работал лишь один вход.