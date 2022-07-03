Челябинская область попала в лидеры рейтинга по качеству дорог

Более 80% дорог региона соответствуют нормативам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинская область попала на пятую строчку рейтинга по качеству дорог среди регионов России по итогам 2020 года. Нормативным требованиям отвечает 81,4% автомобильных дорог в области.

«Лидером рейтинга по качеству дорог стала Москва, где нормативным требованиям отвечает 97,5% региональных или местных трасс. В лидирующую группу также входят ХМАО, Краснодарский край, Ингушетия, Челябинская область, где более 80% дорог соответствуют требованиям», — говорится в исследовании РИА «Новости».

Состояние дорог среди субъектов РФ отличается по многим причинам, в том числе природно-климатическими и финансовым, говорится в исследовании. Отмечается, что в обозримом будущем число качественных дорог в России должно вырасти. В 2023—2027 годах запланировано более 250 мероприятий по ремонту, реконструкции и строительству дорог. Это должно привести к нормативам состояние 85% дорог в 105 крупнейших агломерациях и более 50% дорог — в регионах.