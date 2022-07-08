Полиция Екатеринбурга побывала в 10 барах в поисках нарушителей. Фото

09 июля 2022 в 17:18 Размер текста - 17 +

Полицейские вместе с общественниками и активистами провели профилактический рейд Фото: УМВД по Екатеринбургу Полицейские провели профилактический рейд по барам и другим развлекательным заведениям в поисках несовершеннолетних в Екатеринбурге, а также для того, чтобы пресечь различные преступления. Они проверили 10 заведений, в одном из них задержали 26 человек, рассказали URA.RU в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. «Проверили местные развлекательные заведения, торговые центры, бары и другие места скопления граждан. Проверено более 10 мест возможных к совершению административных правонарушений, составлено четыре административных протокола по статьям „Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах“ и „Мелкое хулиганство“. Представителями ПДН составили два протокола за распитие алкоголя подростками», — говорится в сообщении УМВД. В ходе проверки полицейские обнаружили кальянную, где продавали алкоголь несовершеннолетним. Оттуда изъяли 147 литров алкоголя. Также полицейские проверили шумный бар на Красноармейской, на который жалуются местные жители. Там задержали 26 человек, на 15 из них составили протоколы за мелкое хулиганство. Ранее URA.RU сообщало, что полицейские задержали 50 посетителей бара «Че почем?» в центре Екатеринбурга. 26 человек задержали в баре на Красноармейской Фото: УМВД по Екатеринбургу Полицейские проверили места скопления подростков Фото: УМВД по Екатеринбургу Фото: УМВД по Екатеринбургу Фото: УМВД по Екатеринбургу Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Полицейские провели профилактический рейд по барам и другим развлекательным заведениям в поисках несовершеннолетних в Екатеринбурге, а также для того, чтобы пресечь различные преступления. Они проверили 10 заведений, в одном из них задержали 26 человек, рассказали URA.RU в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. «Проверили местные развлекательные заведения, торговые центры, бары и другие места скопления граждан. Проверено более 10 мест возможных к совершению административных правонарушений, составлено четыре административных протокола по статьям „Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах“ и „Мелкое хулиганство“. Представителями ПДН составили два протокола за распитие алкоголя подростками», — говорится в сообщении УМВД. В ходе проверки полицейские обнаружили кальянную, где продавали алкоголь несовершеннолетним. Оттуда изъяли 147 литров алкоголя. Также полицейские проверили шумный бар на Красноармейской, на который жалуются местные жители. Там задержали 26 человек, на 15 из них составили протоколы за мелкое хулиганство. Ранее URA.RU сообщало, что полицейские задержали 50 посетителей бара «Че почем?» в центре Екатеринбурга.