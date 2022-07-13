В Челябинске с торгов продадут недостроенный отель

Строительство отеля было остановлено несколько лет назад Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинске мэрия выставила на продажу недостроенный отель, расположенный на пересечении проспекта Победы и улицы Молдавской. Объект у компании «Росстрой» был изъят по решению суда. Об этом сообщается на сайте администрации города.

«Изъять у общества с ограниченной ответственностью „Росстрой“ объект незавершенного строительства площадью 17513,1 квадратных метров со степенью готовности 15%, расположенный по адресу: Челябинская область, город Челябинск, проспект Победы, путем продажи с публичных торгов. Разрешенный вид использования земельного участка, на котором находится объект, строительство гостиничного комплекса», — поясняется на сайте.

Право собственности на объект компания ООО «Росстрой» зарегистрировала еще в 2016 году, после чего начала возводить на участке отель. Через некоторое время компания перестала вносить арендные платежи за земельный участок и заморозила строительство, это стало поводом для расторжения договора и изъятия недостроя.

Земельный участок находится в востребованном горожанами Калининском районе Челябинска, имеет хорошую транспортную доступность, вблизи расположены все социально значимые объекты, в том числе и академический лицей №95.

Стартовая цена лота — 42 миллиона 246 тысяч рублей. Задаток для участия в аукционе — 8 млн 449 тысяч. Заявки принимаются с 14 июля по 18 августа. Сами торги пройдут 23 августа.