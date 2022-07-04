04 июля 2022

МО: украинские нацисты готовятся взорвать мосты в Сумской области

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Мариуполь в период вывода гражданских лиц с завода Азовсталь. ДНР/Украина, разрушенный мост, последствия обстрела, город мариуполь, последствия войны
Украинские нацисты заминировали мосты в Сумской области (архивное фото) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинские боевики заминировали несколько мостов в Белополье Сумской области, чтобы обвинить армию России в уничтожении важных объектов инфраструктуры. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны России.

«В Белополье Сумской области украинские неонацисты заминировали мосты через реку Крыга, которые они намерены взорвать», — сообщает оборонное ведомство. Отмечается, что в дальнейшем Киев планирует обвинить российские войска в уничтожении критически важных объектов транспортной инфраструктуры с дальнейшим освещением происшествия в украинских и западных средствах массовой информации по «отработанному сценарию».

Ранее сообщалось, что украинские нацисты обстреляли Славянск в Донецкой народной республике, чтобы попытаться обвинить Россию в смертях мирных жителей. Также сообщалось, что Киев готовил теракт в Одессе. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида. Глава государства отметил, что ВСУ регулярно проводили в Донбассе карательные операции.

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Украинские боевики заминировали несколько мостов в Белополье Сумской области, чтобы обвинить армию России в уничтожении важных объектов инфраструктуры. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны России. «В Белополье Сумской области украинские неонацисты заминировали мосты через реку Крыга, которые они намерены взорвать», — сообщает оборонное ведомство. Отмечается, что в дальнейшем Киев планирует обвинить российские войска в уничтожении критически важных объектов транспортной инфраструктуры с дальнейшим освещением происшествия в украинских и западных средствах массовой информации по «отработанному сценарию». Ранее сообщалось, что украинские нацисты обстреляли Славянск в Донецкой народной республике, чтобы попытаться обвинить Россию в смертях мирных жителей. Также сообщалось, что Киев готовил теракт в Одессе. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида. Глава государства отметил, что ВСУ регулярно проводили в Донбассе карательные операции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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