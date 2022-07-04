Украинские боевики заминировали несколько мостов в Белополье Сумской области, чтобы обвинить армию России в уничтожении важных объектов инфраструктуры. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны России.
«В Белополье Сумской области украинские неонацисты заминировали мосты через реку Крыга, которые они намерены взорвать», — сообщает оборонное ведомство. Отмечается, что в дальнейшем Киев планирует обвинить российские войска в уничтожении критически важных объектов транспортной инфраструктуры с дальнейшим освещением происшествия в украинских и западных средствах массовой информации по «отработанному сценарию».
Ранее сообщалось, что украинские нацисты обстреляли Славянск в Донецкой народной республике, чтобы попытаться обвинить Россию в смертях мирных жителей. Также сообщалось, что Киев готовил теракт в Одессе. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида. Глава государства отметил, что ВСУ регулярно проводили в Донбассе карательные операции.
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Украинские боевики заминировали несколько мостов в Белополье Сумской области, чтобы обвинить армию России в уничтожении важных объектов инфраструктуры. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны России. «В Белополье Сумской области украинские неонацисты заминировали мосты через реку Крыга, которые они намерены взорвать», — сообщает оборонное ведомство. Отмечается, что в дальнейшем Киев планирует обвинить российские войска в уничтожении критически важных объектов транспортной инфраструктуры с дальнейшим освещением происшествия в украинских и западных средствах массовой информации по «отработанному сценарию». Ранее сообщалось, что украинские нацисты обстреляли Славянск в Донецкой народной республике, чтобы попытаться обвинить Россию в смертях мирных жителей. Также сообщалось, что Киев готовил теракт в Одессе. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида. Глава государства отметил, что ВСУ регулярно проводили в Донбассе карательные операции.