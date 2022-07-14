Центр Челябинска перекроют из-за звезд шоу-бизнеса

Ограничения движения в центре Челябинска 16 июля начнут вводить с 17 часов
16 июля участок улицы Тимирязева в центре Челябинска перекроют. Как сообщили в мэрии города, ограничения движения связаны с концертом московских исполнителей.
«Движение на улице Тимирязева ограничат в районе Театральной площади. В 19 часов там начнется выступление поп-исполнителей, приуроченное к празднованию Дня металлурга. Перекроют улицу, начиная с 17 часов», — рассказали в мэрии.
На концерте в субботу выступят звезды российской эстрады. Челябинцы смогут услышать популярные песни групп «Хор Турецкого» и SOPRANO. Ограничения движения будут действовать до завершения концерта.
Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал