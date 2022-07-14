14 июля 2022

Центр Челябинска перекроют из-за звезд шоу-бизнеса

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, мотоциклы, полиция, дпс
Ограничения движения в центре Челябинска 16 июля начнут вводить с 17 часов Фото:

16 июля участок улицы Тимирязева в центре Челябинска перекроют. Как сообщили в мэрии города, ограничения движения связаны с концертом московских исполнителей.

«Движение на улице Тимирязева ограничат в районе Театральной площади. В 19 часов там начнется выступление поп-исполнителей, приуроченное к празднованию Дня металлурга. Перекроют улицу, начиная с 17 часов», — рассказали в мэрии.

На концерте в субботу выступят звезды российской эстрады. Челябинцы смогут услышать популярные песни групп «Хор Турецкого» и SOPRANO. Ограничения движения будут действовать до завершения концерта.

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16 июля участок улицы Тимирязева в центре Челябинска перекроют. Как сообщили в мэрии города, ограничения движения связаны с концертом московских исполнителей. «Движение на улице Тимирязева ограничат в районе Театральной площади. В 19 часов там начнется выступление поп-исполнителей, приуроченное к празднованию Дня металлурга. Перекроют улицу, начиная с 17 часов», — рассказали в мэрии. На концерте в субботу выступят звезды российской эстрады. Челябинцы смогут услышать популярные песни групп «Хор Турецкого» и SOPRANO. Ограничения движения будут действовать до завершения концерта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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