Половина екатеринбуржцев недовольны летним отпуском

У жителей Екатеринбурга спросили о том, как прошел их отпуск Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Половина екатеринбуржцев недовольны тем, как прошел недавний отпуск. Такой вывод сделали аналитики сервиса по поиску работы SuperJob. С 10 по 14 июля они провели опрос среди посетителей сайта, его результаты есть в распоряжении URA.RU.

«Отпуском этого лета полностью или скорее удовлетворены по 24% екатеринбуржцев. Еще 24% скорее недовольны отдыхом. 28% считают, что их отпуск совершенно не задался: „В России отпуск дорогой, нет сервиса, все загажено. За границу очень проблематично, долго и дорого стало добираться“», — рассказывают авторы исследования.

67% екатеринбуржцев смогли сходить в отпуск в те даты, которые хотели. У 26% этого сделать не получилось. Например, это учителя, у которых отпуск возможен только летом. Ранее URA.RU сообщало о результатах другого похожего исследования — почти половина екатеринбуржцев считают, что идеальный отпуск в этом году — в России.