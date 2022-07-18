18 июля 2022

ФСБ пресекла канал миллионных поставок контрафакта в Челябинск

© Служба новостей «URA.RU»
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Граница Россия-Казахстан. Челябинск., фсб
ФСБ прервала миллионные поставки в Челябинскую область безакцизных алкоголя и сигарет Фото:

Житель Копейска наладил поставку контрафактного алкоголя и табака в Челябинскую область на миллионы рублей. Его деятельность была пресечена сотрудниками ФСБ и полиции, сообщили URA.RU в региональном управлении ФСБ.

«Житель Копейска организовал устойчивый незаконный канал поставки и сбыта алкоголя и табака в особо крупном размере из Московской, Владимирской областей и Ставропольского края в Челябинскую область. При задержании у него изъято 65 тысяч пачек немаркированных табачных изделий, 3,2 тысяч бутылок спиртосодержащей жидкости — более чем на 6 млн рублей», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Копейский городской суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного п.«б» ч.6 ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ). Он приговорен к лишения свободы сроком на 4 года условно и штрафу в размере 100 тыс. рублей.

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Житель Копейска наладил поставку контрафактного алкоголя и табака в Челябинскую область на миллионы рублей. Его деятельность была пресечена сотрудниками ФСБ и полиции, сообщили URA.RU в региональном управлении ФСБ. «Житель Копейска организовал устойчивый незаконный канал поставки и сбыта алкоголя и табака в особо крупном размере из Московской, Владимирской областей и Ставропольского края в Челябинскую область. При задержании у него изъято 65 тысяч пачек немаркированных табачных изделий, 3,2 тысяч бутылок спиртосодержащей жидкости — более чем на 6 млн рублей», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства. Копейский городской суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного п.«б» ч.6 ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ). Он приговорен к лишения свободы сроком на 4 года условно и штрафу в размере 100 тыс. рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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