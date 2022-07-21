Сенаторы США предложили символически признать геноцид на Украине

В США предложили принять символическую антироссийскую резолюцию Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Американские сенаторы предложили признать «геноцидом» действия России, направленные на денацификацию Украины. Соответствующая резолюция опубликована на сайте комитета сената по международным отношениям. Даже в случае принятия инициативы, документ будет носить символический и рекомендательный характер.

Исходя из теста резолюции, законодатели призывают к кооперации с НАТО и Евросоюзом для проведения международного расследования. Сенаторы намерены осудить действия России по денацификации и демилитаризации Украины.

Согласно данным сайта, авторами резолюции выступили семеро сенаторов, сам документ подал глава комитета Джеймс Риш. В случае принятия предложенных рекомендаций, резолюция не станет руководством к действию для исполнительной власти и будет носить символический характер.

Россия проводит специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что действия ВС РФ вынуждены и направлены на освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик, а также помощь жителям Донбасса, страдающим от восьмилетнего геноцида киевских властей. Российский лидер также отмечал, что именно коллективный Запад развязал военные действия на Украине, поддержав антиконституционный вооруженный переворот в Киеве в 2014 году и продолжив поощрять геноцид людей Донбасса, сообщает RT.

Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что современная политика киевского режима заключается в «изничтожение Украины и украинского народа». По ее словам, украинские власти тестируют западное оружие на своих же гражданах.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!