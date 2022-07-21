Сенаторы США предложили символически признать геноцид на Украине

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В США предложили принять символическую антироссийскую резолюцию Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Американские сенаторы предложили признать «геноцидом» действия России, направленные на денацификацию Украины. Соответствующая резолюция опубликована на сайте комитета сената по международным отношениям. Даже в случае принятия инициативы, документ будет носить символический и рекомендательный характер.

Исходя из теста резолюции, законодатели призывают к кооперации с НАТО и Евросоюзом для проведения международного расследования. Сенаторы намерены осудить действия России по денацификации и демилитаризации Украины.

Согласно данным сайта, авторами резолюции выступили семеро сенаторов, сам документ подал глава комитета Джеймс Риш. В случае принятия предложенных рекомендаций, резолюция не станет руководством к действию для исполнительной власти и будет носить символический характер.

Россия проводит специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что действия ВС РФ вынуждены и направлены на освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик, а также помощь жителям Донбасса, страдающим от восьмилетнего геноцида киевских властей. Российский лидер также отмечал, что именно коллективный Запад развязал военные действия на Украине, поддержав антиконституционный вооруженный переворот в Киеве в 2014 году и продолжив поощрять геноцид людей Донбасса, сообщает RT.

Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что современная политика киевского режима заключается в «изничтожение Украины и украинского народа». По ее словам, украинские власти тестируют западное оружие на своих же гражданах.

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Американские сенаторы предложили признать «геноцидом» действия России, направленные на денацификацию Украины. Соответствующая резолюция опубликована на сайте комитета сената по международным отношениям. Даже в случае принятия инициативы, документ будет носить символический и рекомендательный характер. Исходя из теста резолюции, законодатели призывают к кооперации с НАТО и Евросоюзом для проведения международного расследования. Сенаторы намерены осудить действия России по денацификации и демилитаризации Украины. Согласно данным сайта, авторами резолюции выступили семеро сенаторов, сам документ подал глава комитета Джеймс Риш. В случае принятия предложенных рекомендаций, резолюция не станет руководством к действию для исполнительной власти и будет носить символический характер. Россия проводит специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что действия ВС РФ вынуждены и направлены на освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик, а также помощь жителям Донбасса, страдающим от восьмилетнего геноцида киевских властей. Российский лидер также отмечал, что именно коллективный Запад развязал военные действия на Украине, поддержав антиконституционный вооруженный переворот в Киеве в 2014 году и продолжив поощрять геноцид людей Донбасса, сообщает RT. Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что современная политика киевского режима заключается в «изничтожение Украины и украинского народа». По ее словам, украинские власти тестируют западное оружие на своих же гражданах.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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