Мизинцев: украинские боевики похищают пророссийских граждан

23 июля 2022 в 00:33 Размер текста - 17 +

По его словам, ВСУ обходят жилые дома, а также частные домовладения с целью выявления местных жителей, выражающих пророссийские взгляды Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Боевики теробороны в Сумской области Украины находят граждан, выражающих пророссийские взгляды, применяют к ним физическое насилие и увозят в неизвестном направлении. Об этом сообщил руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев. «В Середина-Буде Сумской области боевики батальонов территориальной обороны совместно с сотрудниками СБУ поквартирно обходят жилые дома, а также частные домовладения с целью выявления местных жителей, выражающих пророссийские взгляды. Граждан, в телефонах которых обнаружены переписка в мессенджерах или вызовы на номера российских абонентов, подвергают физическому насилию, а затем увозят в неизвестном направлении. О судьбах этих людей до настоящего времени ничего неизвестно», — доложил Мизинцев в ходе брифинга. Кроме того, как известно из заявления Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию, ВСУ заминировали в ДНР хранилища радиоактивных и химических отходов и планируют их взорвать при отступлении. Мизинцев считает, что Киев в скором времени вновь обвинит российские подразделения в якобы создании угрозы радиоактивного заражения отдельных районов Украины. На территории Украины с 24 февраля проходит специальная операция РФ по денацификации и демилитаризации страны. Ее основной целью президент России Владимир Путин заявлял освобождение территорий ЛНР и ДНР. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

Боевики теробороны в Сумской области Украины находят граждан, выражающих пророссийские взгляды, применяют к ним физическое насилие и увозят в неизвестном направлении. Об этом сообщил руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев. «В Середина-Буде Сумской области боевики батальонов территориальной обороны совместно с сотрудниками СБУ поквартирно обходят жилые дома, а также частные домовладения с целью выявления местных жителей, выражающих пророссийские взгляды. Граждан, в телефонах которых обнаружены переписка в мессенджерах или вызовы на номера российских абонентов, подвергают физическому насилию, а затем увозят в неизвестном направлении. О судьбах этих людей до настоящего времени ничего неизвестно», — доложил Мизинцев в ходе брифинга. Кроме того, как известно из заявления Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию, ВСУ заминировали в ДНР хранилища радиоактивных и химических отходов и планируют их взорвать при отступлении. Мизинцев считает, что Киев в скором времени вновь обвинит российские подразделения в якобы создании угрозы радиоактивного заражения отдельных районов Украины. На территории Украины с 24 февраля проходит специальная операция РФ по денацификации и демилитаризации страны. Ее основной целью президент России Владимир Путин заявлял освобождение территорий ЛНР и ДНР.