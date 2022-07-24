Readovka: «Тинькофф» ищет должников в Донбассе

24 июля 2022 в 17:03 Размер текста - 17 +

Tinkoff готов искать должников даже в Донбассе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Представители банка Tinkoff едут в Донбасс, чтобы отыскать там должников и собрать с них деньги. Об этом сообщила Readovka. «Cотрудники „Тинькофф“ грозятся найти всех должников, отмечая, что спецоперация не является уважительной причиной для неуплаты», — пишет издание в telegram-канале. Уточняется, что из банка регулярно звонят знакомым и родственникам солдат-должников и требуют заставить их срочно бросить все дела и связаться с банком. URA.RU связалось по этому поводу с пресс-службой банка, но ответа пока не получила. Ранее сообщалось, что в банкоматах банка «Тинькофф» теперь невозможно снять валюту. Кроме того, с 23 июня банк ввел плату за обслуживание в иностранной валюте. Речь идет о счетах в долларах США, евро, фунтах стерлингов и швейцарских франках. Стоимость обслуживания таких счетов составит 1% в месяц при балансе свыше 1000 у. е. в валюте счета. Комиссия за данные услуги ежедневная. Ранее «Тинькофф» попытался оправдать валютные комиссии благотворительностью, передает телеканал 360. Президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля о начале специальной военной операции на Украине. Он уточнил, что РФ оказывает помощь Донбассу, а также проводит действия по демилитаризации и денацификации Украины. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Представители банка Tinkoff едут в Донбасс, чтобы отыскать там должников и собрать с них деньги. Об этом сообщила Readovka. «Cотрудники „Тинькофф“ грозятся найти всех должников, отмечая, что спецоперация не является уважительной причиной для неуплаты», — пишет издание в telegram-канале. Уточняется, что из банка регулярно звонят знакомым и родственникам солдат-должников и требуют заставить их срочно бросить все дела и связаться с банком. URA.RU связалось по этому поводу с пресс-службой банка, но ответа пока не получила. Ранее сообщалось, что в банкоматах банка «Тинькофф» теперь невозможно снять валюту. Кроме того, с 23 июня банк ввел плату за обслуживание в иностранной валюте. Речь идет о счетах в долларах США, евро, фунтах стерлингов и швейцарских франках. Стоимость обслуживания таких счетов составит 1% в месяц при балансе свыше 1000 у. е. в валюте счета. Комиссия за данные услуги ежедневная. Ранее «Тинькофф» попытался оправдать валютные комиссии благотворительностью, передает телеканал 360. Президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля о начале специальной военной операции на Украине. Он уточнил, что РФ оказывает помощь Донбассу, а также проводит действия по демилитаризации и денацификации Украины.