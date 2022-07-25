«АвтоВАЗ» объявил о новых ценах на легендарную трехдверную «Ниву»

В России возобновят производство Lada Niva Legend Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«АвтоВАЗ» принял решение возобновить производство трехдверных Lada Niva Legend. Они будут стоить почти 800 тысяч рублей.

«„АвтоВАЗ“ вернул производство трехдверных Lada Niva Legend. Их будут собирать, пока есть детали. Стоимость автомобиля составляет от 647 600 рублей по госпрограмме льготного кредитования или от 796 500 рублей без ее использования», — сообщается на официальном сайте Lada.

Ранее в «АвтоВАЗе» заявили о планах начать производство импортозамещенных моделей LADA, в которых будет минимум иностранных комплектующих, пишет RT. Президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявлял, что цены на машины Lada должны скоро подешеветь, сообщает телеканал 360.