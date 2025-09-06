BadComedian попал в «Миротворец»*

Блогера BadComedian внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец»*
BadComedian попал на сайт «Миротворец»*
Российский блогер Евгений Баженов, известный под псевдонимом BadComedian, внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец» (ресурс признан экстремистским на территории РФ). Попал он туда еще в 2022 году.

«Российский блогер Евгений Баженов (BadComedian) внесен в списки украинского экстремистского сайта „Миротворец“», — сообщил ТАСС. Баженова добавили в списки в сентябре 2022 года. Блогера обвинили в «распространении российских нарративов» и «манипулировании общественно значимой информацией».

Сайт «Миротворец» был запущен в 2014 году и с тех пор собирает личные данные журналистов, артистов и политиков из разных стран. В так называемый «черный список» ресурса за последние годы неоднократно попадали журналисты, артисты и политики, посещавшие Крым, Донбасс или по каким-либо другим причинам вызвавшие недовольство авторов сайта.

Ранее в базу данных украинского сайта «Миротворец» была внесена российская актриса Александра Бортич. Попала она туда в связи с ее участием в съемках исторического фильма «Викинг», передает 360.ru.

* «Миротворец» — ресурс признан экстремистским на территории РФ

