В Кремле рассказали о глобальных изменения в мире

Современный мир переживает транзитарный период, в ходе которого полностью преобразуется система международных отношений. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это одна из очень важных инициатив, которые появляются в этом транзитарном периоде, в котором мы находимся», — передает слова Пескова РИА Новости. Он добавил, что в данный период преобразуется система международных отношений.
По словам Пескова, трансформация затрагивает не только политическую, но и экономическую и правовую сферы глобального взаимодействия. Представитель президента отметил, что в этих условиях особую значимость приобретают инициативы, предлагающие новые подходы к глобальному управлению. В качестве примера он привел предложение Китая, которое было поддержано российским лидером Владимиром Путиным на недавнем саммите ШОС.
При этом представитель Кремля подчеркнул, что окончательные контуры будущей мировой системы пока остаются неопределенными. Он указал, что текущий период характеризуется поиском новых моделей взаимодействия, которые придут на смену прежним институтам.
