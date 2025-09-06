Американские законодатели хотят встретиться с российскими депутатами в Вашингтоне. Об этом сообщили в офисе члена палаты представителей США от Республиканской партии Анны Паулины Луны.
«Мы также с нетерпением ждем возможности принять их (российских депутатов — прим.URA.RU) в Вашингтоне, округ Колумбия», — говорится в сообщении офиса для РИА Новости. В офисе подчеркнули, что США могут стать лучшим союзником для России, чем Китай.
Также «Царьград», со ссылкой на советника президента России Кобякова, сообщал о готовности США принять предложение Путина о пересмотре отношений. Инициатива предполагает улучшение связей и решение проблем. Президент США планирует обсудить это с российским лидером на встрече, организуемой с помощью законодателей.
Ранее официальный представитель президента Российской Федерации Дмитрий Песков в ходе Восточного экономического форума заявил, что восстановление культурных и спортивных контактов между Россией и Соединенными Штатами на данный момент не произошло. По его словам, в период предыдущей администрации США отношения между двумя странами были серьезно подорваны, и для преодоления последствий этого потребуется определенное время.
В августе главы России и США Владимир Путин и Дональд Трамп впервые за последние семь лет провели полноценные переговоры. Саммит состоялся на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в штате Аляска и завершился заявлениями лидеров о «значительном прогрессе», однако никаких соглашений подписано не было.
