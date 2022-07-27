27 июля 2022

Siemens: «Газпром» не сообщал о проблемах с турбинами газопровода

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дубровский на ЧТПЗ Северный поток 2 Челябинск, газпром, чтпз, труба
В Siemens заявили, что от «Газпрома» не поступало сообщений о неисправности турбин Фото:
новость из сюжета
«Северный поток — 2»

Компания Siemens Energy утверждает не получала от «Газпрома» никаких просьб исправить возникшие проблемы в турбинах газопровода «Северный поток». Исходя из этого представители организации заявили, что с турбинами все должно быть нормально.

«Для нас обслуживание турбин — это рутинная операция, которая зарекомендовала себя на практике на протяжении многих лет. В настоящее время у нас нет доступа к турбинам на месте, и до сих пор мы не получали никаких сообщений о повреждениях от „Газпрома“», — говорится в заявлении компании, передает РИА «Новости». Они допустили, что в таком случае с агрегатами все должно быть в порядке и они готовы к эксплуатации.

Ранее заместитель председателя правления «Газпрома» Виталий Маркелов сообщил, что Siemens не выполняет работы по техническому обслуживанию неисправных двигателей для «Северного потока». В российской компании также сообщили, что из-за санкций остается открытым вопрос по возврату отремонтированной в Канаде турбины и отправки на ремонт других турбин, передает МК.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»

Компания Siemens Energy утверждает не получала от «Газпрома» никаких просьб исправить возникшие проблемы в турбинах газопровода «Северный поток». Исходя из этого представители организации заявили, что с турбинами все должно быть нормально. «Для нас обслуживание турбин — это рутинная операция, которая зарекомендовала себя на практике на протяжении многих лет. В настоящее время у нас нет доступа к турбинам на месте, и до сих пор мы не получали никаких сообщений о повреждениях от „Газпрома“», — говорится в заявлении компании, передает РИА «Новости». Они допустили, что в таком случае с агрегатами все должно быть в порядке и они готовы к эксплуатации. Ранее заместитель председателя правления «Газпрома» Виталий Маркелов сообщил, что Siemens не выполняет работы по техническому обслуживанию неисправных двигателей для «Северного потока». В российской компании также сообщили, что из-за санкций остается открытым вопрос по возврату отремонтированной в Канаде турбины и отправки на ремонт других турбин, передает МК.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...