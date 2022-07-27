Siemens: «Газпром» не сообщал о проблемах с турбинами газопровода

28 июля 2022 в 03:06 Размер текста - 17 +

В Siemens заявили, что от «Газпрома» не поступало сообщений о неисправности турбин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета «Северный поток — 2» Компания Siemens Energy утверждает не получала от «Газпрома» никаких просьб исправить возникшие проблемы в турбинах газопровода «Северный поток». Исходя из этого представители организации заявили, что с турбинами все должно быть нормально. «Для нас обслуживание турбин — это рутинная операция, которая зарекомендовала себя на практике на протяжении многих лет. В настоящее время у нас нет доступа к турбинам на месте, и до сих пор мы не получали никаких сообщений о повреждениях от „Газпрома“», — говорится в заявлении компании, передает РИА «Новости». Они допустили, что в таком случае с агрегатами все должно быть в порядке и они готовы к эксплуатации. Ранее заместитель председателя правления «Газпрома» Виталий Маркелов сообщил, что Siemens не выполняет работы по техническому обслуживанию неисправных двигателей для «Северного потока». В российской компании также сообщили, что из-за санкций остается открытым вопрос по возврату отремонтированной в Канаде турбины и отправки на ремонт других турбин, передает МК .

Компания Siemens Energy утверждает не получала от «Газпрома» никаких просьб исправить возникшие проблемы в турбинах газопровода «Северный поток». Исходя из этого представители организации заявили, что с турбинами все должно быть нормально. «Для нас обслуживание турбин — это рутинная операция, которая зарекомендовала себя на практике на протяжении многих лет. В настоящее время у нас нет доступа к турбинам на месте, и до сих пор мы не получали никаких сообщений о повреждениях от „Газпрома“», — говорится в заявлении компании, передает РИА «Новости». Они допустили, что в таком случае с агрегатами все должно быть в порядке и они готовы к эксплуатации. Ранее заместитель председателя правления «Газпрома» Виталий Маркелов сообщил, что Siemens не выполняет работы по техническому обслуживанию неисправных двигателей для «Северного потока». В российской компании также сообщили, что из-за санкций остается открытым вопрос по возврату отремонтированной в Канаде турбины и отправки на ремонт других турбин, передает МК.