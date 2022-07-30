Евродепутат призвала остановить «Северный поток»

31 июля 2022 в 09:25 Размер текста - 17 +

Россия использует газ как оружие, считает евродепутат Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Еврокомиссия должна рассмотреть вопрос, стоит ли остановить «Северный поток». Такое мнение высказала польский евродепутат Анна Фотыга, направившаяся соответствующее обращение. Фотыга обратилась к Еврокомиссии с вопросом, не считают ли они, что газопровод «Северный поток» «наносит ущерб» европейской безопасности и должен быть «перманентно остановлен», передает RT со ссылкой на документ. По ее словам, Россия использует газ как оружие и нужно принять решительные меры. «Считает ли Еврокомиссия, что те или иные меры технологической поддержки российского газового сектора, охарактеризованного председателем как оружие, не подразумевают автоматического нарушения существующих санкций в отношении технологий двойного назначения?» — отметила депутат. Ранее в «Газпроме» сообщили о сокращении вдвое поставок газа по «Северному потоку». Это связано с ремонтными работами. О сроках передачи России отремонтированной турбины от компании Siemens пока неизвестно. Прокачку газа снизили почти в пять раз из-за того, что турбину не вернули из Канады после ремонта, передает сайт MK.RU .

Еврокомиссия должна рассмотреть вопрос, стоит ли остановить «Северный поток». Такое мнение высказала польский евродепутат Анна Фотыга, направившаяся соответствующее обращение. Фотыга обратилась к Еврокомиссии с вопросом, не считают ли они, что газопровод «Северный поток» «наносит ущерб» европейской безопасности и должен быть «перманентно остановлен», передает RT со ссылкой на документ. По ее словам, Россия использует газ как оружие и нужно принять решительные меры. «Считает ли Еврокомиссия, что те или иные меры технологической поддержки российского газового сектора, охарактеризованного председателем как оружие, не подразумевают автоматического нарушения существующих санкций в отношении технологий двойного назначения?» — отметила депутат. Ранее в «Газпроме» сообщили о сокращении вдвое поставок газа по «Северному потоку». Это связано с ремонтными работами. О сроках передачи России отремонтированной турбины от компании Siemens пока неизвестно. Прокачку газа снизили почти в пять раз из-за того, что турбину не вернули из Канады после ремонта, передает сайт MK.RU.