30 июля 2022
29 июля 2022

В Свердловской области водитель скончался в ДТП рядом с кладбищем. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП на пересечении Малышева и Розы Люксембург. Екатеринбург, дтп, авария, разбитая машина
Водитель не справился с управлением, машина вылетела с дороги (архивное фото) Фото:

В Серове (Свердловская область) 30 июля около 21:30 в районе «Нового кладбища» произошло ДТП, в котором скончался 47-летний водитель. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила пресс-служба ГИБДД по Свердловской области.

«Установлено, что водитель ВАЗ 2115 не справился с управлением и вылетел с проезжей части. Машина перевернулась. Водитель от полученных травм скончался на месте», — пояснило ведомство.

В машине также находилась 46-летняя женщина. Она была пристегнута ремнем безопасности, поэтому травм не получила. Водитель же пристегнут не был. По словам женщины, они ехали на кладбище к усопшим родственникам.

Сотрудниками ГИБДД установлено, что ранее водитель уже два раза привлекался за нарушение ПДД. Его стаж вождения составляет всего год. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП.

Ранее URA.RU писало, что в центре Екатеринбурга мотоциклист не справился с управлением и влетел в такси. Пострадавшего госпитализировали с переломом таза.

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В Серове (Свердловская область) 30 июля около 21:30 в районе «Нового кладбища» произошло ДТП, в котором скончался 47-летний водитель. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила пресс-служба ГИБДД по Свердловской области. «Установлено, что водитель ВАЗ 2115 не справился с управлением и вылетел с проезжей части. Машина перевернулась. Водитель от полученных травм скончался на месте», — пояснило ведомство. В машине также находилась 46-летняя женщина. Она была пристегнута ремнем безопасности, поэтому травм не получила. Водитель же пристегнут не был. По словам женщины, они ехали на кладбище к усопшим родственникам. Сотрудниками ГИБДД установлено, что ранее водитель уже два раза привлекался за нарушение ПДД. Его стаж вождения составляет всего год. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП. Ранее URA.RU писало, что в центре Екатеринбурга мотоциклист не справился с управлением и влетел в такси. Пострадавшего госпитализировали с переломом таза.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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