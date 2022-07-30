В Свердловской области водитель скончался в ДТП рядом с кладбищем. Фото

31 июля 2022 в 19:11 Размер текста - 17 +

Водитель не справился с управлением, машина вылетела с дороги (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Серове (Свердловская область) 30 июля около 21:30 в районе «Нового кладбища» произошло ДТП, в котором скончался 47-летний водитель. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила пресс-служба ГИБДД по Свердловской области. «Установлено, что водитель ВАЗ 2115 не справился с управлением и вылетел с проезжей части. Машина перевернулась. Водитель от полученных травм скончался на месте», — пояснило ведомство. В машине также находилась 46-летняя женщина. Она была пристегнута ремнем безопасности, поэтому травм не получила. Водитель же пристегнут не был. По словам женщины, они ехали на кладбище к усопшим родственникам. Сотрудниками ГИБДД установлено, что ранее водитель уже два раза привлекался за нарушение ПДД. Его стаж вождения составляет всего год. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП. Ранее URA.RU писало, что в центре Екатеринбурга мотоциклист не справился с управлением и влетел в такси. Пострадавшего госпитализировали с переломом таза. Фото: ГИБДД по Свердловской области Фото: ГИБДД по Свердловской области

В Серове (Свердловская область) 30 июля около 21:30 в районе «Нового кладбища» произошло ДТП, в котором скончался 47-летний водитель. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила пресс-служба ГИБДД по Свердловской области. «Установлено, что водитель ВАЗ 2115 не справился с управлением и вылетел с проезжей части. Машина перевернулась. Водитель от полученных травм скончался на месте», — пояснило ведомство. В машине также находилась 46-летняя женщина. Она была пристегнута ремнем безопасности, поэтому травм не получила. Водитель же пристегнут не был. По словам женщины, они ехали на кладбище к усопшим родственникам. Сотрудниками ГИБДД установлено, что ранее водитель уже два раза привлекался за нарушение ПДД. Его стаж вождения составляет всего год. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП. Ранее URA.RU писало, что в центре Екатеринбурга мотоциклист не справился с управлением и влетел в такси. Пострадавшего госпитализировали с переломом таза.