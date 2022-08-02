Застройщики перестали покупать земельные участки в Челябинске

Отсутствие интереса к земельным участкам связано с удорожанием земель и стройматериалов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинские застройщики, занимающиеся частным малоэтажным строительством, вдвое реже стали покупать и брать в аренду участки по причине удорожания стройматериалов и самой земли. Об этом рассказала риелтор и юрист по недвижимости Надежда Кушнова.

«Половина застройщиков, которые занимались частным малоэтажным строительством и покупали участки у меня, отказались от покупки земельных участков в этом году. Если каждый год они брали земельные участки и по два раза в год, сейчас они отказываются. Речь идет о тех, у кого оборот небольшой», — сообщила риелтор.

Как отметила Кушнова, поскольку стоимость участков и стройматериалов увеличилась как минимум в два раза, покупать землю и вкладываться в строительство стало невыгодно. Дом на выходе получается слишком дорогим. Продавать его становится нерентабельно. Это также подтверждает риелтор Виктория Морозюк.

«Некоторые застройщики, занимающиеся частным строительством, действительно перестали покупать земельные участки из-за удорожания стройматериалов и земли. Они также перестали брать участки в аренду, а раньше это делали постоянно, многие уходят из профессии», — поделилась риелтор Виктория Морозюк.

Мелкие застройщики опасаются брать в аренду земельные участки, так как срок аренды ограничен и, если цены на стройматериалы повысятся, стройка может быть заморожена. Теперь они переходят на подрядное строительство. Вместо того чтобы участки выкупать, строить на них дома и продавать готовые объекты, многие мелкие девелоперы предпочитают строить под заказ как рабочая бригада.