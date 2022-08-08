На свердловском заводе отреагировали на бунт из-за зарплат

Работники завода возвращаются на предприятие после кризиса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Руководство Уральского компрессорного завода (УКЗ), рабочие которого сообщили о намерении уволиться из-за возможного понижения зарплат, прокомментировало информацию об увольнениях. Как рассказала URA.RU директор по персоналу предприятия Алевтина Карманович, на предприятие поступили новые заказы, а также вернулись некоторые работники.

Сотрудники сообщали о намерении покинуть завод из-за появившихся сообщений о возможном снижении зарплат из-за реорганизации системы оплаты труда. Однако, по словам руководства УКЗ, на заводе отказались от этих действий, отложив реорганизацию на неопределенный срок.

«За этот год мы должны выполнить план по заключенным контрактам на 800 млн рублей, за первое полугодие мы выполнили заказов на 250 млн. При этом 10 работников, которые уволились из-за задержки зарплат, сейчас возвращаются на завод. Зарплату и аванс на предприятии теперь выплачивают своевременно, а дефицит материалов перекрыт на 90%», — рассказали URA.RU на предприятии.

В начале лета URA.RU сообщало, что руководство завода задерживает выплаты с октября 2021 года. По словам сотрудника одного из цехов, у завода накопились многочисленные долги и перед поставщиками инструментов и запчастей. После невыполнения обещаний со стороны руководства по начислению выплат десяток сотрудников приняли решение уволиться и перейти на другой уральский завод. А 28 июня стало известно, что руководство УКЗ выплатило зарплату работникам за апрель и май 2022 года на общую сумму свыше 29,8 млн рублей.