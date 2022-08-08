В Челябинской области заканчивается углекислый газ для газировок

В производстве газировки углекислый газ является расходным материалом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области на предприятиях по производству газированной воды не хватает углекислого газа. Как URA.RU сообщили участники рынка, стоимость с весны выросла в 4,5 раза.

«Трудности с поставками углекислого газа возникли в конце июня. Цена 24-килограммового баллона газа выросла за полугодие с 450 до 2000 рублей — почти в 4,5 раза», — сообщили URA.RU в пресс-службе компании «Aqua Ирендык» в Кизильском.

Продавец газа из Магнитогорска отказал в поставках из-за отсутствия сырья. Снабженцам «Aqua Ирендык» пришлось искать контрагентов в Челябинске и Уфе. Сложности испытывают и другие производители газированных напитков.

«Очень большой дефицит. В июле по этой причине у нас на линии было несколько дней простоя», — рассказал источник URA.RU на крупном производстве в Челябинске, пожелавший не называть себя.

Стоимость газа растет. К концу июля поставщики в очередной раз подняли цены сразу в 2,25 раза. Аналогичная ситуация сложилась еще у одного производителя газировки из Челябинска. В компании связали это с эффектом санкций. Углекислота — побочный продукт ряда отраслей. Экспортеры удобрений, снизившие продажи основной продукции на западные рынки, с падением производства сократили выпуск углекислого газа.