Магазин продуктов из IKEA в Екатеринбурге приготовился к закрытию

11 августа 2022 в 13:04 Размер текста - 17 +

Магазин «Шведские продукты» открыт в ТЦ «Мега» до 15 августа Фото: Размик Закарян © URA.RU Магазин «Шведские продукты», расположенный в торговом центре «Мега» в Екатеринбурге, закроется 15 августа. Об этом сообщил источник в торговой сети. «Магазин шведской продукции от IKEA закроется в понедельник», — передает telegram-канал «Свет Екатеринбург» со ссылкой на инсайдера в торговой сети. Одновременно с этим закончится онлайн-распродажа на сайте IKEA. URA.RU обратилось в пресс-службу ТЦ «Мега». «К нам никакой информации не поступало», — сообщил представитель торгового центра. Он допустил, что магазин шведских продуктов действительно может закрыться уже 15 августа. Однако на горячей линии IKEA корреспонденту сообщили, что продуктовый магазин уже закрыт. Ранее шведская компания заявляла, что окончательно покинет российский рынок 15 августа — в день окончания онлайн-распродажи. Такое решение она приняла после введения нового пакета санкций в отношении России, начавшей спецоперацию на Украине. Начало СВО было объявлено после усиления обстрелов войсками ВСУ территорий Донецкой и Луганской народных республик.

Магазин «Шведские продукты», расположенный в торговом центре «Мега» в Екатеринбурге, закроется 15 августа. Об этом сообщил источник в торговой сети. «Магазин шведской продукции от IKEA закроется в понедельник», — передает telegram-канал «Свет Екатеринбург» со ссылкой на инсайдера в торговой сети. Одновременно с этим закончится онлайн-распродажа на сайте IKEA. URA.RU обратилось в пресс-службу ТЦ «Мега». «К нам никакой информации не поступало», — сообщил представитель торгового центра. Он допустил, что магазин шведских продуктов действительно может закрыться уже 15 августа. Однако на горячей линии IKEA корреспонденту сообщили, что продуктовый магазин уже закрыт. Ранее шведская компания заявляла, что окончательно покинет российский рынок 15 августа — в день окончания онлайн-распродажи. Такое решение она приняла после введения нового пакета санкций в отношении России, начавшей спецоперацию на Украине. Начало СВО было объявлено после усиления обстрелов войсками ВСУ территорий Донецкой и Луганской народных республик.