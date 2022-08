Niletto выпустил новый трек с артистом из Ростова-на-Дону. Видео

Новая песня артиста называется «Территория» Фото: Размик Закарян © URA.RU Певец из Екатеринбурга Niletto (Данил Прытков) выпустил новую песню под названием «Территория», записанную с музыкантом из Ростова-на-Дону May Waves (Даниил Мейлихов). В своем telegram-канале свердловский артист призвал слушать новый трек. «Слушаем новый трек с премьерного альбома „RAGE BOI WAVY". May Waves, NILETTO — „Территория"», — написал певец. Также он добавил, что на альбоме много интересных коллабораций (совместная деятельность артистов — прим. ред.). Альбом «RAGE BOI WAVY» выпустил May Waves. Всего в нем 12 песен. Но выход этой песни Данил анонсировал еще 29 июля. А отрывок появился в сети 27 июля. May Wave$ — исполнитель, который успел показать себя как хип-хоп артист с уникальными вокальными данными. Входит в состав творческого объединения из Ростова-на-Дону MLK+. Ранее URA.RU писало о том, что Niletto в Екатеринбурге проводил встречу с фанатами. Он позвал людей вместе позаниматься спортом и был недоволен теми, кто пришел туда, чтобы поснимать.

