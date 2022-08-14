В машину скорой помощи врезалась иномарка, летевшая на красный свет Фото: группа «Тагильский спасатель», vk.com

В соцсетях появились фотографии с места аварии в Нижнем Тагиле с участием машины скорой помощи и иномарки, где погибли пять человек, еще двое госпитализированы. На них видно, что машины получили серьезные повреждения.

«После поступления звонка на место выехала поисково-спасательная группа. Произведено деблокирование легкового автомобиля. По предварительным данным водитель и пассажиры в легковом автомобиле были в состоянии алкогольного опьянения», — делятся подробностями в группе «Тагильский спасатель» в соцсети «ВКонтакте».

Авария с участием машины скорой помощи и автомобиля Hyundai Accent произошла в три часа ночи. По предварительным данным, за рулем иномарки был 16-летний подросток. Он проехал на красный свет и врезался на перекрестке в машину скорой помощи. После столкновения Hyundai загорелся. В полиции выясняют обстоятельства ДТП.