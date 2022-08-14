14 августа 2022

Спасатели раскрыли детали страшного ДТП со скорой в Нижнем Тагиле. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В машину скорой помощи врезалась иномарка, летевшая на красный свет Фото:

В соцсетях появились фотографии с места аварии в Нижнем Тагиле с участием машины скорой помощи и иномарки, где погибли пять человек, еще двое госпитализированы. На них видно, что машины получили серьезные повреждения.

«После поступления звонка на место выехала поисково-спасательная группа. Произведено деблокирование легкового автомобиля. По предварительным данным водитель и пассажиры в легковом автомобиле были в состоянии алкогольного опьянения», — делятся подробностями в группе «Тагильский спасатель» в соцсети «ВКонтакте».

Авария с участием машины скорой помощи и автомобиля Hyundai Accent произошла в три часа ночи. По предварительным данным, за рулем иномарки был 16-летний подросток. Он проехал на красный свет и врезался на перекрестке в машину скорой помощи. После столкновения Hyundai загорелся. В полиции выясняют обстоятельства ДТП.

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В соцсетях появились фотографии с места аварии в Нижнем Тагиле с участием машины скорой помощи и иномарки, где погибли пять человек, еще двое госпитализированы. На них видно, что машины получили серьезные повреждения. «После поступления звонка на место выехала поисково-спасательная группа. Произведено деблокирование легкового автомобиля. По предварительным данным водитель и пассажиры в легковом автомобиле были в состоянии алкогольного опьянения», — делятся подробностями в группе «Тагильский спасатель» в соцсети «ВКонтакте». Авария с участием машины скорой помощи и автомобиля Hyundai Accent произошла в три часа ночи. По предварительным данным, за рулем иномарки был 16-летний подросток. Он проехал на красный свет и врезался на перекрестке в машину скорой помощи. После столкновения Hyundai загорелся. В полиции выясняют обстоятельства ДТП.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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