В соцсетях появились фотографии с места аварии в Нижнем Тагиле с участием машины скорой помощи и иномарки, где погибли пять человек, еще двое госпитализированы. На них видно, что машины получили серьезные повреждения.
«После поступления звонка на место выехала поисково-спасательная группа. Произведено деблокирование легкового автомобиля. По предварительным данным водитель и пассажиры в легковом автомобиле были в состоянии алкогольного опьянения», — делятся подробностями в группе «Тагильский спасатель» в соцсети «ВКонтакте».
Авария с участием машины скорой помощи и автомобиля Hyundai Accent произошла в три часа ночи. По предварительным данным, за рулем иномарки был 16-летний подросток. Он проехал на красный свет и врезался на перекрестке в машину скорой помощи. После столкновения Hyundai загорелся. В полиции выясняют обстоятельства ДТП.
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