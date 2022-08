The Guardian: Запад нанесет удар в спину Украине

На Западе больше обеспокоены последствиями для жизни, чем ситуацией на Украине Фото: Валентина Свистунова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинцы должны опасаться удара в спину, потому что конфликт на Украине сеет панику в Европе. Об этом сообщает британская газета The Guardian. «Теперь возникает неудобный, даже огорчительный вопрос: стоит ли украинцам готовиться к удару в спину этой зимой? Общественное возмущение по поводу конфликта на Украине уступает место озабоченности, граничащей с паникой, по поводу его тревожных последствий для цен на энергию, и продукты питания, и стоимости жизни», — пишет The Guardian. Также есть сомнения в стойкости Запада, в том числе европейского руководства, если Россия перестанет поставлять газ, отмечает издание. Сообщается, что исполняющий обязанности премьер-министра Великобритании Борис Джонсон преувеличил влияние страны, когда говорил о более долгосрочной перспективе ситуации на Украине. Президент США Джо Байден избегает конфронтации, поэтому Россия навряд ли окончательно проиграет, считает автор материала. В Германии до 50% опрошенных одобряют территориальные уступки Украины в пользу РФ, передает The Guardian. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин называл целью демилитаризацию и денацификацию Украины, а также помощь жителям Донбасса. Ранее издание Politico заявляло, что мировые лидеры постепенно устают поддерживать Украину. Reuters заявлял, что Германия к 2030 году потеряет не менее 365 млрд долларов из-за кризиса, который вызвала ситуация на Украине. В Европе может начаться голод из-за последствий антироссийских санкций, писал Bloomberg.

