24 августа 2022

Свердловчанин без водительских прав умер за рулем. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Профилактическое мероприятие ГИБДД по выявлению нарушителей. Магнитогорск, жезл, дпс
В ГИБДД проверяют обстоятельства смерти водителя Фото:

Водитель из поселка Горноуральский (Свердловская область), управлявший автомобилем Ford Focus без водительских прав, умер в ДТП, когда вылетел с дороги. Об этом URA.RU сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Свердловской области.

«Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня около 5:00 часов утра на 10-м километре автодороги Евстюниха — Большая Лая», — говорится в сообщении ведомства. Свердловчанин без водительских прав не пристегнулся ремнями безопасности и, съехав с дороги, вылетел через лобовое стекло.

Пассажир автомобиля получил черепно-мозговую травму, но отказался ехать в больницу. Сотрудники ГИБДД Нижнего Тагила проводят проверку инцидента и выясняют, был ли пьян водитель Ford Focus во время аварии.

Ранее в ГИБДД сообщали о смертельном ДТП на трассе из Екатеринбурга в Серов. Водитель столкнулся с пожарной цистерной и умер на месте.

Фото:
Фото:
Фото:
Фото:

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво»

Водитель из поселка Горноуральский (Свердловская область), управлявший автомобилем Ford Focus без водительских прав, умер в ДТП, когда вылетел с дороги. Об этом URA.RU сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Свердловской области. «Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня около 5:00 часов утра на 10-м километре автодороги Евстюниха — Большая Лая», — говорится в сообщении ведомства. Свердловчанин без водительских прав не пристегнулся ремнями безопасности и, съехав с дороги, вылетел через лобовое стекло. Пассажир автомобиля получил черепно-мозговую травму, но отказался ехать в больницу. Сотрудники ГИБДД Нижнего Тагила проводят проверку инцидента и выясняют, был ли пьян водитель Ford Focus во время аварии. Ранее в ГИБДД сообщали о смертельном ДТП на трассе из Екатеринбурга в Серов. Водитель столкнулся с пожарной цистерной и умер на месте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...