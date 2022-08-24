В ГИБДД проверяют обстоятельства смерти водителя Фото: Илья Московец © URA.RU

Водитель из поселка Горноуральский (Свердловская область), управлявший автомобилем Ford Focus без водительских прав, умер в ДТП, когда вылетел с дороги. Об этом URA.RU сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Свердловской области.

«Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня около 5:00 часов утра на 10-м километре автодороги Евстюниха — Большая Лая», — говорится в сообщении ведомства. Свердловчанин без водительских прав не пристегнулся ремнями безопасности и, съехав с дороги, вылетел через лобовое стекло.

Пассажир автомобиля получил черепно-мозговую травму, но отказался ехать в больницу. Сотрудники ГИБДД Нижнего Тагила проводят проверку инцидента и выясняют, был ли пьян водитель Ford Focus во время аварии.

Ранее в ГИБДД сообщали о смертельном ДТП на трассе из Екатеринбурга в Серов. Водитель столкнулся с пожарной цистерной и умер на месте.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Фото: УГИБДД по Свердловской области