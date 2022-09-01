В Союзе туриндустрии успокоили россиян, испугавшихся QR-кодов

Союз туриндустрии: QR-коды не будут обязательными для россиян во время путешествий
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QR-коды предполагаются для путешествующих по России, но они нужны для отчета операторов Фото:

Введение QR-кодов предназначено не для отдыхающих, а для статистической отчетности туроператоров. Об этом сообщил руководитель правового комитета Российского союза туриндустрии Георгий Мохов.

Ранее стало известно, что с осени при путешествиях по России станут обязательными QR-коды, которые отображают основную информацию о туристе и его поездке. «Никакие QR-коды никому не присваиваются, не выдаются и не являются обязательными. В виде QR-кода зашифровывается информация, которую туроператоры будут передавать в государственную информационную систему. Чтобы не гонять выписку в виде 20 листов. Туристы этот код не получают», — заявил Мохов в беседе с «Ридусом».

Глава Ростуризма Зарина Догузова также пояснила, что речь шла о тестировании системы электронных путевок. По задумке, туроператоры должны будут заносить в программу информацию о проданных турах, чтобы туристы могли самостоятельно проверять информацию о приобретенном туре.

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Введение QR-кодов предназначено не для отдыхающих, а для статистической отчетности туроператоров. Об этом сообщил руководитель правового комитета Российского союза туриндустрии Георгий Мохов. Ранее стало известно, что с осени при путешествиях по России станут обязательными QR-коды, которые отображают основную информацию о туристе и его поездке. «Никакие QR-коды никому не присваиваются, не выдаются и не являются обязательными. В виде QR-кода зашифровывается информация, которую туроператоры будут передавать в государственную информационную систему. Чтобы не гонять выписку в виде 20 листов. Туристы этот код не получают», — заявил Мохов в беседе с «Ридусом». Глава Ростуризма Зарина Догузова также пояснила, что речь шла о тестировании системы электронных путевок. По задумке, туроператоры должны будут заносить в программу информацию о проданных турах, чтобы туристы могли самостоятельно проверять информацию о приобретенном туре.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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