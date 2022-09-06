В МИД РФ заявили об угрозе безопасности Европы

06 сентября 2022 в 10:43 Размер текста - 17 +

В МИД РФ заявили, что безопасность Европы находится под грозой Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Евросоюз не волнуют последствия оказания военной помощи Киеву. Броюссель настроен на продолжительный конфликт, ставя под угрозу безопасность всего континента, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. «Боррель продолжает выступать с воинствующими заявлениями, которые не имеют ничего общего с дипломатией. В ЕС не хотят инвестировать в мир на Украине и сохраняют позицию на затягивание конфликта. Под угрозой безопасность всего европейского континента», — цитирует РИА «Новости» Руденко. По его словам, из поставляемого Киеву оружия убивают мирных граждан. В результате обстрелов разрушается инфраструктура. Удары наносятся и по критическим объектам, в том числе по Запорожской АЭС. Ранее URA.RU сообщало, что запасы оружия в странах Евросоюза исчерпываются после отправки военной помощи на Украину. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Евросоюз не волнуют последствия оказания военной помощи Киеву. Броюссель настроен на продолжительный конфликт, ставя под угрозу безопасность всего континента, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. «Боррель продолжает выступать с воинствующими заявлениями, которые не имеют ничего общего с дипломатией. В ЕС не хотят инвестировать в мир на Украине и сохраняют позицию на затягивание конфликта. Под угрозой безопасность всего европейского континента», — цитирует РИА «Новости» Руденко. По его словам, из поставляемого Киеву оружия убивают мирных граждан. В результате обстрелов разрушается инфраструктура. Удары наносятся и по критическим объектам, в том числе по Запорожской АЭС. Ранее URA.RU сообщало, что запасы оружия в странах Евросоюза исчерпываются после отправки военной помощи на Украину. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.