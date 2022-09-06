В Челябинске перестали покупать дорогую коммерческую недвижимость

В Челябинске сейчас покупают коммерческую недвижимость до 30 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске перестали покупать коммерческую недвижимость стоимостью более 30 млн рублей. Об этом рассказал URA.RU президент региональной гильдии риелторов и директор агентства недвижимости А1 Степан Подпятников.

«В Челябинске больше всего покупают коммерческие объекты недвижимости до 30 млн рублей. Покупка торгово-развлекательных комплексов за 100 млн рублей — большая редкость. Это связано с тем, что для нашего города 30 млн это все-таки более подъемная сумма», — сообщил Подпятников.

Так в Челябинске уже более полугода не могут реализовать с торгов дорогие ТРК, бутики и автоцентры. Автоцентр «Mitsubishi» на Копейском шоссе вблизи ТРК «Алмаз» продается за 170 млн рублей, известный ТРК «Мрия» по адресу Чайковского, 183 выставлен на продажу за 200 млн рублей — уже с арендаторами; на Кировке,167 здание бывшего магазина «Теранова» уже который месяц не могут продать за 147 миллионов рублей. Еще один интересный объект расположен на Цвиллинга, 65. Новое здание под ТРК отдают за 140 млн рублей.

По мнению риэлтора, сезон продажи недвижимости сейчас только начинается. Риелторы ожидают нарастания интереса покупательского спроса с сентября по декабрь.

Ранее торгово-развлекательный комплекс (ТРК) «Фокус» в Челябинске повторно выставили на торги, снизив его стоимость на 205 миллионов рублей. Сейчас стоимость ТРК площадью 59 246,5 квадратных метров составляет 2 млрд 790 млн рублей. Торги пройдут 21 сентября.