На улице Новосибирской в Екатеринбурге автомобиль Lada Largus после столкновения с другой иномаркой отбросило на опору светофора. У водителя отечественной машины случился эпилептический припадок за рулем, рассказали URA.RU в городском управлении ГИБДД.
«Водитель автомобиля Lada Largus двигался по улице Новосибирской из микрорайона Солнечного в сторону Умельцев. Во время движения у него случился эпилептический приступ, в итоге произошло заднее столкновение с машиной Nissan. После этого Largus отбросило на стойку светофора», — рассказали автоинспекторы.
С закрытой черепно-мозговой травмой и приступом эпилепсии водителя отечественного автомобиля госпитализировали. В ГИБДД продолжают выяснять обстоятельства аварии.
Машину отбросило на столб после столкновения с другим автомобилем
Фото: ГИБДД по Екатеринбургу
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На улице Новосибирской в Екатеринбурге автомобиль Lada Largus после столкновения с другой иномаркой отбросило на опору светофора. У водителя отечественной машины случился эпилептический припадок за рулем, рассказали URA.RU в городском управлении ГИБДД. «Водитель автомобиля Lada Largus двигался по улице Новосибирской из микрорайона Солнечного в сторону Умельцев. Во время движения у него случился эпилептический приступ, в итоге произошло заднее столкновение с машиной Nissan. После этого Largus отбросило на стойку светофора», — рассказали автоинспекторы. С закрытой черепно-мозговой травмой и приступом эпилепсии водителя отечественного автомобиля госпитализировали. В ГИБДД продолжают выяснять обстоятельства аварии.