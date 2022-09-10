10 сентября 2022

В Екатеринбурге машина влетела в столб из-за припадка у водителя. Фото

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У водителя случился эпилептический припадок, ему потребовалась помощь врачей Фото:

На улице Новосибирской в Екатеринбурге автомобиль Lada Largus после столкновения с другой иномаркой отбросило на опору светофора. У водителя отечественной машины случился эпилептический припадок за рулем, рассказали URA.RU в городском управлении ГИБДД.

«Водитель автомобиля Lada Largus двигался по улице Новосибирской из микрорайона Солнечного в сторону Умельцев. Во время движения у него случился эпилептический приступ, в итоге произошло заднее столкновение с машиной Nissan. После этого Largus отбросило на стойку светофора», — рассказали автоинспекторы.

С закрытой черепно-мозговой травмой и приступом эпилепсии водителя отечественного автомобиля госпитализировали. В ГИБДД продолжают выяснять обстоятельства аварии.

Машину отбросило на столб после столкновения с другим автомобилем
Фото:

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На улице Новосибирской в Екатеринбурге автомобиль Lada Largus после столкновения с другой иномаркой отбросило на опору светофора. У водителя отечественной машины случился эпилептический припадок за рулем, рассказали URA.RU в городском управлении ГИБДД. «Водитель автомобиля Lada Largus двигался по улице Новосибирской из микрорайона Солнечного в сторону Умельцев. Во время движения у него случился эпилептический приступ, в итоге произошло заднее столкновение с машиной Nissan. После этого Largus отбросило на стойку светофора», — рассказали автоинспекторы. С закрытой черепно-мозговой травмой и приступом эпилепсии водителя отечественного автомобиля госпитализировали. В ГИБДД продолжают выяснять обстоятельства аварии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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