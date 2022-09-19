19 сентября 2022

Под Екатеринбургом КАМАЗ врезался в автобус, пострадало пять человек

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП произошло в поселке Ленинском (Березовский) Фото:

В Березовском (Свердловская область) водитель рейсового автобуса ПАЗ столкнулся с грузовым автомобилем КАМАЗ. В результате ДТП пострадали пять пассажиров автобуса. Об этом URA.RU сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

«По предварительным данным, водитель рейсового автобуса ПАЗ, мужчина 1990 г. р., двигаясь со стороны города Березовский в направлении Режевского тракта при совершении обгона допустил столкновение с грузовым автомобилем КАМАЗ. В результате ДТП пострадали пять пассажиров автобуса ПАЗ. Степень полученных ими травм в настоящий момент выясняют медики на месте происшествия», — сказано в сообщении.

Автобус двигался по маршруту №120 «пос. Октябрьский-Екатеринбург». «В момент аварии в салоне находилось около 22 пассажиров. Грузовой автомобиль, груженный щебнем (8 тонн), ехал на строительную площадку», — отметили в ведомстве. В аварии пострадали три женщины 27, 58 и 97 лет, 17-летняя девушка и 51-летний мужчина.

Ранее агентство писало, что на 55-м километре автодороги Екатеринбург-Тюмень 17 сентября около 22:55 часов водитель грузовой машины сбил пешехода. Мужчину госпитализировали в больницу №1 города Асбест.

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В Березовском (Свердловская область) водитель рейсового автобуса ПАЗ столкнулся с грузовым автомобилем КАМАЗ. В результате ДТП пострадали пять пассажиров автобуса. Об этом URA.RU сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области. «По предварительным данным, водитель рейсового автобуса ПАЗ, мужчина 1990 г. р., двигаясь со стороны города Березовский в направлении Режевского тракта при совершении обгона допустил столкновение с грузовым автомобилем КАМАЗ. В результате ДТП пострадали пять пассажиров автобуса ПАЗ. Степень полученных ими травм в настоящий момент выясняют медики на месте происшествия», — сказано в сообщении. Автобус двигался по маршруту №120 «пос. Октябрьский-Екатеринбург». «В момент аварии в салоне находилось около 22 пассажиров. Грузовой автомобиль, груженный щебнем (8 тонн), ехал на строительную площадку», — отметили в ведомстве. В аварии пострадали три женщины 27, 58 и 97 лет, 17-летняя девушка и 51-летний мужчина. Ранее агентство писало, что на 55-м километре автодороги Екатеринбург-Тюмень 17 сентября около 22:55 часов водитель грузовой машины сбил пешехода. Мужчину госпитализировали в больницу №1 города Асбест.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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