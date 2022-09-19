Под Екатеринбургом КАМАЗ врезался в автобус, пострадало пять человек

20 сентября 2022 в 17:26 Размер текста - 17 +

ДТП произошло в поселке Ленинском (Березовский) Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области В Березовском (Свердловская область) водитель рейсового автобуса ПАЗ столкнулся с грузовым автомобилем КАМАЗ. В результате ДТП пострадали пять пассажиров автобуса. Об этом URA.RU сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области. «По предварительным данным, водитель рейсового автобуса ПАЗ, мужчина 1990 г. р., двигаясь со стороны города Березовский в направлении Режевского тракта при совершении обгона допустил столкновение с грузовым автомобилем КАМАЗ. В результате ДТП пострадали пять пассажиров автобуса ПАЗ. Степень полученных ими травм в настоящий момент выясняют медики на месте происшествия», — сказано в сообщении. Автобус двигался по маршруту №120 «пос. Октябрьский-Екатеринбург». «В момент аварии в салоне находилось около 22 пассажиров. Грузовой автомобиль, груженный щебнем (8 тонн), ехал на строительную площадку», — отметили в ведомстве. В аварии пострадали три женщины 27, 58 и 97 лет, 17-летняя девушка и 51-летний мужчина. Ранее агентство писало, что на 55-м километре автодороги Екатеринбург-Тюмень 17 сентября около 22:55 часов водитель грузовой машины сбил пешехода. Мужчину госпитализировали в больницу №1 города Асбест. Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

В Березовском (Свердловская область) водитель рейсового автобуса ПАЗ столкнулся с грузовым автомобилем КАМАЗ. В результате ДТП пострадали пять пассажиров автобуса. Об этом URA.RU сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области. «По предварительным данным, водитель рейсового автобуса ПАЗ, мужчина 1990 г. р., двигаясь со стороны города Березовский в направлении Режевского тракта при совершении обгона допустил столкновение с грузовым автомобилем КАМАЗ. В результате ДТП пострадали пять пассажиров автобуса ПАЗ. Степень полученных ими травм в настоящий момент выясняют медики на месте происшествия», — сказано в сообщении. Автобус двигался по маршруту №120 «пос. Октябрьский-Екатеринбург». «В момент аварии в салоне находилось около 22 пассажиров. Грузовой автомобиль, груженный щебнем (8 тонн), ехал на строительную площадку», — отметили в ведомстве. В аварии пострадали три женщины 27, 58 и 97 лет, 17-летняя девушка и 51-летний мужчина. Ранее агентство писало, что на 55-м километре автодороги Екатеринбург-Тюмень 17 сентября около 22:55 часов водитель грузовой машины сбил пешехода. Мужчину госпитализировали в больницу №1 города Асбест.