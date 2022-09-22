В Запорожье определились, когда подведут итоги референдума

Первые итоги референдума озвучат на следующий день после завершения голосования
Первые итоги голосования о вступлении Запорожской области Украины в состав Российской Федерации будут подведены 28 сентября, на следующий день после завершения многодневного плебисцита. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии региона.
«Первые итоги голосования на референдуме в Запорожской области объявят 28 сентября», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на избирком.
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