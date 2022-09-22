В Запорожье определились, когда подведут итоги референдума

Избирком Запорожья: первые итоги референдума подведут 28 сентября
© Служба новостей «URA.RU»
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Ноябрьск. ЯНАО, выборная урна, избирательная урна
Первые итоги референдума озвучат на следующий день после завершения голосования Фото:

Первые итоги голосования о вступлении Запорожской области Украины в состав Российской Федерации будут подведены 28 сентября, на следующий день после завершения многодневного плебисцита. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии региона.

«Первые итоги голосования на референдуме в Запорожской области объявят 28 сентября», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на избирком.

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Первые итоги голосования о вступлении Запорожской области Украины в состав Российской Федерации будут подведены 28 сентября, на следующий день после завершения многодневного плебисцита. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии региона. «Первые итоги голосования на референдуме в Запорожской области объявят 28 сентября», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на избирком.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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