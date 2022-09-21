Новый анализатор привезли в Свердловскую областную клиническую больницу №1

Аппарат позволит мониторить свертывание крови во время операций Фото: «Фонд святой Екатерины»

Анализатор, позволяющий видеть показатели свертываемости крови во время операций, появился в Свердловской областной клинической больнице №1 (ОКБ). Об этом URA.RU рассказали в «Фонде Святой Екатерины».

«Новое оборудование привезли в Свердловскую областную клиническую больницу №1. В отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения передали анализатор. Аппарат позволит мониторить свертывание крови во время операций», — сказано в сообщении.

В ОКБ выполняют почти 6500 хирургических вмешательств в год. Анализатор позволит повысить безопасность операций. «Один из врагов для хирургов во время операции — это свертывание крови в ране и формирование тромба. Сейчас мы будем получать результат мгновенно, и это радикально повлияет на результат операции», — цитирует слова заведующего отделением Льва Кардапольцева пресс-служба фонда.

Ранее агентство писало, что в Свердловской области завершена программа по обучению мультидисциплинарных бригад отделений ранней реанимации. Данный проект поддержал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и «Фонд Святой Екатерины». За полгода учебный центр Клиники института мозга выпустил 61 специалиста для 10 ведущих больниц области.

В России до 2030 года планируется разработать 5 тыс. новых образовательных модулей и 114 аккредитационно-симуляционных центров для обучения врачей. Уже заработал Портал непрерывного медицинского и фармацевтического образования, обучение на которой проходят более 1,4 млн специалистов. Это дает возможность медикам не только оставаться в курсе новейших разработок, но и делиться собственным опытом, предлагая методики лечения, основанные на полученных знаниях.

Фото: «Фонд Святой Екатерины»

Фото: «Фонд Святой Екатерины»

Фото: «Фонд Святой Екатерины»