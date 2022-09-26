Стрельбу в ижевской школе устроил ее выпускник

26 сентября 2022 в 15:11 Размер текста - 17 +

Во время стрельбы в школе Ижевска погибли 13 человек Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета В школе в Ижевске произошла стрельба Стрельбу в школе Ижевска, где погибли 13 человек, в том числе семеро детей, устроил ее выпускник Артем Казанцев. Об этом заявили в Следственном комитете России. «Следователями СК России установлена личность напавшего на школу в Ижевске. Это Артем Казанцев, 1988 года рождения, уроженец города Ижевска, выпускник этой школы», — сообщили в telegram-канале ведомства.

Стрельбу в школе Ижевска, где погибли 13 человек, в том числе семеро детей, устроил ее выпускник Артем Казанцев. Об этом заявили в Следственном комитете России. «Следователями СК России установлена личность напавшего на школу в Ижевске. Это Артем Казанцев, 1988 года рождения, уроженец города Ижевска, выпускник этой школы», — сообщили в telegram-канале ведомства.