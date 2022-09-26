Стрельбу в ижевской школе устроил ее выпускник

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Во время стрельбы в школе Ижевска погибли 13 человек Фото:
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В школе в Ижевске произошла стрельба

Стрельбу в школе Ижевска, где погибли 13 человек, в том числе семеро детей, устроил ее выпускник Артем Казанцев. Об этом заявили в Следственном комитете России.

«Следователями СК России установлена личность напавшего на школу в Ижевске. Это Артем Казанцев, 1988 года рождения, уроженец города Ижевска, выпускник этой школы», — сообщили в telegram-канале ведомства.

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Стрельбу в школе Ижевска, где погибли 13 человек, в том числе семеро детей, устроил ее выпускник Артем Казанцев. Об этом заявили в Следственном комитете России. «Следователями СК России установлена личность напавшего на школу в Ижевске. Это Артем Казанцев, 1988 года рождения, уроженец города Ижевска, выпускник этой школы», — сообщили в telegram-канале ведомства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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