Стрельбу в ижевской школе устроил ее выпускник

Во время стрельбы в школе Ижевска погибли 13 человек
новость из сюжетаВ школе в Ижевске произошла стрельба
Стрельбу в школе Ижевска, где погибли 13 человек, в том числе семеро детей, устроил ее выпускник Артем Казанцев. Об этом заявили в Следственном комитете России.
«Следователями СК России установлена личность напавшего на школу в Ижевске. Это Артем Казанцев, 1988 года рождения, уроженец города Ижевска, выпускник этой школы», — сообщили в telegram-канале ведомства.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы: @uranews