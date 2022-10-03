03 октября 2022

В Белом доме готовят новый пакет военной помощи Украине

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Клипарт. США, белый дом, сша, соединенные штаты америки, usa
В Вашингтоне подготовили очередной пакет военной помощи Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В США согласовали новый пакет военной помощи. О нем могут объявить в ближайшее время. Об этом сообщает телеканал Bloomberg.

«У нас есть дополнительный пакет военной помощи, о котором станет известно в ближайшие пару дней», — цитирует телеканал координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джона Кирби. Он отметил, что США держит постоянный контакт с Украиной. Особенно тесный контакт на уровне министров обороны двух стран по поводу необходимых мер поддержки.

Ранее власти Соединенных Штатов выразили готовность ежемесячно направлять Украине помощь в размере 1,5 млрд долларов, сообщает «Национальная служба новостей». Помощь будет оказываться на протяжении всего конфликта. Специальная военная операция началась 24 февраля. Целями операции обозначены демилитаризация и денацификация Украины.

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В США согласовали новый пакет военной помощи. О нем могут объявить в ближайшее время. Об этом сообщает телеканал Bloomberg. «У нас есть дополнительный пакет военной помощи, о котором станет известно в ближайшие пару дней», — цитирует телеканал координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джона Кирби. Он отметил, что США держит постоянный контакт с Украиной. Особенно тесный контакт на уровне министров обороны двух стран по поводу необходимых мер поддержки. Ранее власти Соединенных Штатов выразили готовность ежемесячно направлять Украине помощь в размере 1,5 млрд долларов, сообщает «Национальная служба новостей». Помощь будет оказываться на протяжении всего конфликта. Специальная военная операция началась 24 февраля. Целями операции обозначены демилитаризация и денацификация Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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