В Белом доме готовят новый пакет военной помощи Украине

04 октября 2022 в 08:17 Размер текста - 17 +

В Вашингтоне подготовили очередной пакет военной помощи Украине Фото: Ксения Сальникова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В США согласовали новый пакет военной помощи. О нем могут объявить в ближайшее время. Об этом сообщает телеканал Bloomberg. «У нас есть дополнительный пакет военной помощи, о котором станет известно в ближайшие пару дней», — цитирует телеканал координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джона Кирби. Он отметил, что США держит постоянный контакт с Украиной. Особенно тесный контакт на уровне министров обороны двух стран по поводу необходимых мер поддержки. Ранее власти Соединенных Штатов выразили готовность ежемесячно направлять Украине помощь в размере 1,5 млрд долларов, сообщает «Национальная служба новостей». Помощь будет оказываться на протяжении всего конфликта. Специальная военная операция началась 24 февраля. Целями операции обозначены демилитаризация и денацификация Украины.

В США согласовали новый пакет военной помощи. О нем могут объявить в ближайшее время. Об этом сообщает телеканал Bloomberg. «У нас есть дополнительный пакет военной помощи, о котором станет известно в ближайшие пару дней», — цитирует телеканал координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джона Кирби. Он отметил, что США держит постоянный контакт с Украиной. Особенно тесный контакт на уровне министров обороны двух стран по поводу необходимых мер поддержки. Ранее власти Соединенных Штатов выразили готовность ежемесячно направлять Украине помощь в размере 1,5 млрд долларов, сообщает «Национальная служба новостей». Помощь будет оказываться на протяжении всего конфликта. Специальная военная операция началась 24 февраля. Целями операции обозначены демилитаризация и денацификация Украины.