Андрей и Максим Шершневы отправились на фронт за сыновей Фото: Ольга Снопкова © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

В Челябинске 6 сентября два родных брата Андрей и Максим Шершневы отправились на фронт в качестве добровольцев. По словам мужчин, они пошли служить за сыновей.

«Мы пошли добровольно. За сыновей. Чтобы сыновьям повестки не пришли», — сообщили URA.RU братья.

Разница в возрасте у мужчин составляет 10 лет. Оба имеют боевой опыт. Служба старшего, Андрея, совпала с первой Чеченской компанией. С 1992 по 1994 года он служил в воздушно-десантных войсках. Младший же, Максим, с 2002 по 2004 года служил в федеральной службе охраны (ФСО). По словам мужчины, атмосфера на Северном Кавказе тогда была напряженной. Мужчина охранял колонны и границы, был свидетелем событий в школе Беслана.

Сбор не занял долго времени. Мужчины закупили все, что необходимо. По списку. Однако, цены на товары удивили. Обычный кнопочный телефон, по словам братьев, стоит пять тысяч рублей. Родственники помогли собраться на службу. Мужчины настроены оптимистично. Знают, что скоро вернутся домой.

Согласно указу президента РФ Владимира Путина от 21 сентября, в рамках частичной мобилизации из запаса страны будет призвано около 300 тысяч граждан. Министр обороны РФ Сергей Шойгу обратил внимание военкоматов на добровольцев. По словам министра, таким людям нельзя отказывать без серьезных причин. Каждый желающий может отправиться в зону спецоперации.