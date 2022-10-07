Свердловского мэра признали виновным в злоупотреблении полномочиями

Областной суд оставил в силе приговор главе Богдановича Павлу Мартьянову, которого обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.
«Свердловский областной суд оставил без изменения в части наказания приговор в отношении Павла Мартьянова, главы городского округа Богданович. Его апелляционную жалобу и жалобу адвоката рассмотрели 6 октября», — сообщили в пресс-службе суда.
Ранее URA.RU писало, что Мартьянов занял пост главы Богдановича в 2017 году. Спустя время он попал в коррупционный скандал: в августе 2020-го сотрудники ФСБ задержали его на рабочем месте, отвезли для допроса в отделение Следственного комитета, а затем отпустили под обязательство явки. Чиновнику вменяют злоупотребление должностными полномочиями и воспрепятствование предпринимательской деятельности. Органы подозревают Мартьянова в попытке передать компанию «Желдортранс» под контроль знакомых бизнесменов. В начале июля 2021-го уголовное дело ушло в суд.
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