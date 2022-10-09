Челябинские спасатели проводили на фронт своих коллег

В поисково-спасательной службе на водных объекта Челябинска с пониманием отнеслись к мобилизации части коллектива Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Сотрудники МКУ «Поисково-спасательная служба на водных объектах Челябинска» проводили коллег, призванных в рамках частичной мобилизации. Об этом URA.RU 10 октября сообщили в ведомстве.

«Мы гордимся нашими мужчинами, они настоящие профессионалы. На службе они добросовестно исполняют поставленные задачи, и мы не сомневаемся в их сильном духе. Будем с нетерпением ждать возвращения коллег», — комментируют мобилизацию в отделе кадров.

В ведомстве отметили, что с пониманием отнеслись к призыву в рамках частичной мобилизации своих специалистов. Призвание спасателя — помогать людям, помогать своей стране.

Частичная мобилизация предполагает призыв из запаса около 300 тысяч военнообязанных граждан. Как сообщил военный комиссар Челябинской области Андрей Максуров, план по мобилизации в регионе выполнен на 70%. Также Максуров отметил, что военкоматы в праве призвать до 30% военнообязанного коллектива компаний.