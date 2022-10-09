09 октября 2022
08 октября 2022

Челябинские спасатели проводили на фронт своих коллег

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка на службу мобилизованных Калининского и Курчатовского районов Челябинска. Челябинск, амуниция, рюкзак, военные сборы, экипировка, мобилизация, мобилизованные, пункт сбора
В поисково-спасательной службе на водных объекта Челябинска с пониманием отнеслись к мобилизации части коллектива Фото:
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Мобилизация в России

Сотрудники МКУ «Поисково-спасательная служба на водных объектах Челябинска» проводили коллег, призванных в рамках частичной мобилизации. Об этом URA.RU 10 октября сообщили в ведомстве.

«Мы гордимся нашими мужчинами, они настоящие профессионалы. На службе они добросовестно исполняют поставленные задачи, и мы не сомневаемся в их сильном духе. Будем с нетерпением ждать возвращения коллег», — комментируют мобилизацию в отделе кадров.

В ведомстве отметили, что с пониманием отнеслись к призыву в рамках частичной мобилизации своих специалистов. Призвание спасателя — помогать людям, помогать своей стране.

Частичная мобилизация предполагает призыв из запаса около 300 тысяч военнообязанных граждан. Как сообщил военный комиссар Челябинской области Андрей Максуров, план по мобилизации в регионе выполнен на 70%. Также Максуров отметил, что военкоматы в праве призвать до 30% военнообязанного коллектива компаний.

Следите за тем, как проходит частичная мобилизация в Челябинской области - читайте канал https://t.me/ACityThatSmog

Сотрудники МКУ «Поисково-спасательная служба на водных объектах Челябинска» проводили коллег, призванных в рамках частичной мобилизации. Об этом URA.RU 10 октября сообщили в ведомстве. «Мы гордимся нашими мужчинами, они настоящие профессионалы. На службе они добросовестно исполняют поставленные задачи, и мы не сомневаемся в их сильном духе. Будем с нетерпением ждать возвращения коллег», — комментируют мобилизацию в отделе кадров. В ведомстве отметили, что с пониманием отнеслись к призыву в рамках частичной мобилизации своих специалистов. Призвание спасателя — помогать людям, помогать своей стране. Частичная мобилизация предполагает призыв из запаса около 300 тысяч военнообязанных граждан. Как сообщил военный комиссар Челябинской области Андрей Максуров, план по мобилизации в регионе выполнен на 70%. Также Максуров отметил, что военкоматы в праве призвать до 30% военнообязанного коллектива компаний.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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