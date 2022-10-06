Челябинский военком рассказал, как получить бронь от мобилизации на предприятии

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По словам Андрея Максурова, военкоматы могут призвать до 30% военнообязанного коллектива предпрития Фото:
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Мобилизация в России

Военком Челябинской области Андрей Максуров во время пресс-конференции 6 октября рассказал, как работающим на предприятиях получить бронь от частичной мобилизации. По словам Максурова, руководство предприятия составляет список критически важных сотрудников.

«Удостоверения о броне выдаются по заявкам кадровых служб, некоторые обновляют эти списки сейчас. Работникам их выдают на предприятии. Если нет бланков таких удостоверений, выдается справка строгого учета, а затем ее меняют на удостоверение на установленном бланке», — сообщил Максуров.

Военком области отметил, что военные комиссариаты в праве призвать с предприятия до 30% коллектива. Конечно, повестки получат в первую очередь мужчины, подлежащие мобилизации.

Частичная мобилизация была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным. Из запаса планирую призвать около 300 тысяч военнообязанных граждан. Большая часть из них уже находится в воинских частях, проходит боевое слаживание и готовится к отправке на фронт.

Следите за тем, как проходит частичная мобилизация в Челябинской области - читайте канал https://t.me/ACityThatSmog

Военком Челябинской области Андрей Максуров во время пресс-конференции 6 октября рассказал, как работающим на предприятиях получить бронь от частичной мобилизации. По словам Максурова, руководство предприятия составляет список критически важных сотрудников. «Удостоверения о броне выдаются по заявкам кадровых служб, некоторые обновляют эти списки сейчас. Работникам их выдают на предприятии. Если нет бланков таких удостоверений, выдается справка строгого учета, а затем ее меняют на удостоверение на установленном бланке», — сообщил Максуров. Военком области отметил, что военные комиссариаты в праве призвать с предприятия до 30% коллектива. Конечно, повестки получат в первую очередь мужчины, подлежащие мобилизации. Частичная мобилизация была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным. Из запаса планирую призвать около 300 тысяч военнообязанных граждан. Большая часть из них уже находится в воинских частях, проходит боевое слаживание и готовится к отправке на фронт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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