Челябинский военком рассказал, как получить бронь от мобилизации на предприятии

06 октября 2022 в 16:44 Размер текста - 17 +

По словам Андрея Максурова, военкоматы могут призвать до 30% военнообязанного коллектива предпрития Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Военком Челябинской области Андрей Максуров во время пресс-конференции 6 октября рассказал, как работающим на предприятиях получить бронь от частичной мобилизации. По словам Максурова, руководство предприятия составляет список критически важных сотрудников. «Удостоверения о броне выдаются по заявкам кадровых служб, некоторые обновляют эти списки сейчас. Работникам их выдают на предприятии. Если нет бланков таких удостоверений, выдается справка строгого учета, а затем ее меняют на удостоверение на установленном бланке», — сообщил Максуров. Военком области отметил, что военные комиссариаты в праве призвать с предприятия до 30% коллектива. Конечно, повестки получат в первую очередь мужчины, подлежащие мобилизации. Частичная мобилизация была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным. Из запаса планирую призвать около 300 тысяч военнообязанных граждан. Большая часть из них уже находится в воинских частях, проходит боевое слаживание и готовится к отправке на фронт.

Военком Челябинской области Андрей Максуров во время пресс-конференции 6 октября рассказал, как работающим на предприятиях получить бронь от частичной мобилизации. По словам Максурова, руководство предприятия составляет список критически важных сотрудников. «Удостоверения о броне выдаются по заявкам кадровых служб, некоторые обновляют эти списки сейчас. Работникам их выдают на предприятии. Если нет бланков таких удостоверений, выдается справка строгого учета, а затем ее меняют на удостоверение на установленном бланке», — сообщил Максуров. Военком области отметил, что военные комиссариаты в праве призвать с предприятия до 30% коллектива. Конечно, повестки получат в первую очередь мужчины, подлежащие мобилизации. Частичная мобилизация была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным. Из запаса планирую призвать около 300 тысяч военнообязанных граждан. Большая часть из них уже находится в воинских частях, проходит боевое слаживание и готовится к отправке на фронт.