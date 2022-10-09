09 октября 2022

Выходец из Перми ушел с поста мэра Ярославля

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной Думы. Курган, отставка, пустое кресло, увольнение, кресло мэра
Сегодня последний рабочий день чиновника на посту мэра Фото:

Исполняющий обязанности мэра Ярославля Илья Мотовилов — выходец из Перми — подал в отставку. Сегодня — 10 октября — его последний рабочий день.

«Господин Мотовилов исполнял обязанности градоначальника с 16 мая, когда ушел в отставку мэр Владимир Волков. В мэрии Ярославля выходец из Перми Илья Мотовилов работал с июля 2019 года на посту вице-мэра по вопросам социально-экономического развития», — сообщил «Коммерсант-Ярославль».

О причинах ухода Илья Мотовилов не сообщил. Ранее URA.RU рассказывало, что карьеру чиновник начинал в администрации Перми.

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Исполняющий обязанности мэра Ярославля Илья Мотовилов — выходец из Перми — подал в отставку. Сегодня — 10 октября — его последний рабочий день. «Господин Мотовилов исполнял обязанности градоначальника с 16 мая, когда ушел в отставку мэр Владимир Волков. В мэрии Ярославля выходец из Перми Илья Мотовилов работал с июля 2019 года на посту вице-мэра по вопросам социально-экономического развития», — сообщил «Коммерсант-Ярославль». О причинах ухода Илья Мотовилов не сообщил. Ранее URA.RU рассказывало, что карьеру чиновник начинал в администрации Перми.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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