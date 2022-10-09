Выходец из Перми ушел с поста мэра Ярославля

Сегодня последний рабочий день чиновника на посту мэра Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Исполняющий обязанности мэра Ярославля Илья Мотовилов — выходец из Перми — подал в отставку. Сегодня — 10 октября — его последний рабочий день.

«Господин Мотовилов исполнял обязанности градоначальника с 16 мая, когда ушел в отставку мэр Владимир Волков. В мэрии Ярославля выходец из Перми Илья Мотовилов работал с июля 2019 года на посту вице-мэра по вопросам социально-экономического развития», — сообщил «Коммерсант-Ярославль».

О причинах ухода Илья Мотовилов не сообщил. Ранее URA.RU рассказывало, что карьеру чиновник начинал в администрации Перми.