Режим Зеленского уничтожит Украину как страну, считает Михаил Шеремет Фото: Официальный сайт президента Украины

Украинские военные должны взять власть в свои руки, свергнув нынешнюю националистическую верхушку ради сохранения страны и жизней ее граждан. С таким заявлением выступил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

«Уверен, в рядах украинской армии еще остались достойные люди, которым не чужда офицерская честь и будущее своей страны. Пора брать власть в стране в свои руки и свергнуть нынешнюю продажную националистическую верхушку, которая полностью подконтрольна западным кураторам», — сказал Шеремет РИА «Новости».

По его словам, приход здравомыслящей части украинского общества к власти позволит стране избежать катастрофы и сохранить жизни людей. «Режим [президента Украины Владимира] Зеленского готов отправить украинский народ на заклание. Призываю здравомыслящую часть украинского общества не дать ему позволить уничтожить Украину. Катастрофу еще можно остановить», — отметил депутат.

Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. В качестве ее основных целей президент РФ Владимир Путин заявлял денацификацию и демилитаризацию страны.