11 октября 2022

Пермские единороссы потратили на пиар миллионы рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермские единороссы израсходовали на рекламу и пиар больше остальных политических партий Фото:

Пермское региональное отделение «Единой России» потратило в 2022 году на рекламу и пиар больше 2 миллионов рублей. Это больше, чем все остальные политические партии в Пермском крае вместе взятые. Сведения содержатся на сайте краевой избирательной комиссии.

«Израсходовано на […] пропагандистскую деятельность (информационную, рекламную, издательскую, полиграфическую): региональное отделение всероссийской политической партии „Единая Россия“ Пермского края — 2,3 млн рублей», — указано в отчете избиркома Пермского края.

Пермское краевое отделение КПРФ израсходовало на пиар и пропаганду 263,6 тыс рублей, реготделение ЛДПР — 56,4 тыс рублей, а «СР-За правду» — 27,9 тыс рублей. Остальные политические партии средства на пропаганду и пиар не расходовали.

Также в указанных сведениях отражено общее поступление средств политическим партиям в Пермском крае. Согласно представленному отчету, больше всего денег (44,1 млн. рублей), на счету пермских «коммунистов». У пермских единороссов в наличии имеется 11.8 млн рублей. Остальные политические партии имеют на счетах гораздо более скромные суммы.

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Пермское региональное отделение «Единой России» потратило в 2022 году на рекламу и пиар больше 2 миллионов рублей. Это больше, чем все остальные политические партии в Пермском крае вместе взятые. Сведения содержатся на сайте краевой избирательной комиссии. «Израсходовано на […] пропагандистскую деятельность (информационную, рекламную, издательскую, полиграфическую): региональное отделение всероссийской политической партии „Единая Россия“ Пермского края — 2,3 млн рублей», — указано в отчете избиркома Пермского края. Пермское краевое отделение КПРФ израсходовало на пиар и пропаганду 263,6 тыс рублей, реготделение ЛДПР — 56,4 тыс рублей, а «СР-За правду» — 27,9 тыс рублей. Остальные политические партии средства на пропаганду и пиар не расходовали. Также в указанных сведениях отражено общее поступление средств политическим партиям в Пермском крае. Согласно представленному отчету, больше всего денег (44,1 млн. рублей), на счету пермских «коммунистов». У пермских единороссов в наличии имеется 11.8 млн рублей. Остальные политические партии имеют на счетах гораздо более скромные суммы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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