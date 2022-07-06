КПРФ оказалась самой богатой партией в Пермском крае

Пермское краевое отделение КПРФ имеет больше денег, чем пермское реготделение «Единой России» Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Пермское краевое отделение партии КПРФ оказалось самой богатой политической партией в Прикамье. На ее банковских счетах размещено более 41 млн рублей. Это на 32 млн больше, чем у пермских единороссов. Сведения о поступлении и расходовании средств региональных отделений и структурных подразделений политических партий за первый квартал 2022 года опубликованы на сайте краевого избиркома.

«Поступило в виде денежных средств на осуществление уставной деятельности: пермское краевое отделение политической партии „КПРФ“ — 6 147 391 рубль. Региональное отделение всероссийской политической партии „Единая Россия“ — 13 242 997,85 рубля», — указано в отчете.

Сейчас в распоряжении КПРФ на банковском счете имеется 41 451 969 рублей, а у ЕР — 9 687 372,04 рубля. Финансовые возможности остальных политических партий в регионе гораздо скромнее. Так, партия «СР — За правду» располагает суммой 927,1 тыс. рублей.

У партии «Новые люди» имеется в распоряжении 565,6 тысячи рублей, у «Яблока» — 170,1 тысячи рублей, у ЛДПР — 30,6 тысячи рублей, 551 рубль лежит на счету у «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость». Остальные политические партии финансовыми средствами не располагают.